tragedia-nel-calcio:-con-la-fiorentina-aveva-vinto-tutto,-oggi-l’addio

Tragedia nel calcio, con la maglia viola aveva giocato a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. Ex Toro, ha chiuso la carriera con il Napoli

La notizia ha fatto il giro del web quando nel pomeriggio di ieri l’account ufficiale della Fiorentina ha twittato un messaggio di cordoglio. A 91 anni è morto Claudio Rimbaldo, ex centrocampista.

Molte le presenze con la Fiorentina, 86, quando il numero delle partite giocate era molto inferiore ad oggi. Con la squadra toscana ha anche vinto una Coppa delle Coppe – la prima edizione del torneo europeo – e una Coppa Italia, una doppietta di titolo messa a segno nella stagione 1960-1961.

In Serie A ha vestito la maglia anche di altri importanti e storici club, Torino e Triestina. In tutto ha giocato dodici stagioni nella massima serie raggiungendo quasi 200 presente. Ha concluso la carriera a Napoli quando gli azzurri erano in Serie B, nel 1964.

Oltre alle finali vinte ci sono anche quelle perse che danno indicazione dell’alto livello del calciatore e della Fiorentina in quegli anni. Non è riuscito a portarsi a casa la Coppa Italia del 1958, della stagione 1959-1960 e la Coppa delle Coppe 1961-1962.Coppa delle Coppe 1961-1962, Coppa Italia 1958 e 1959-1960.

Lutto nel calcio, chi era Rimbaldo: la carriera

Con la Fiorentina ha vinto di più ma è con il Torino che ha giocato per più stagioni anche se con meno presenze rispetto alla Viola. Ha vestito la maglia granata per sei stagioni, dal 1951 al 1957 per poi trasferirsi per due anni alla Triestina. Dopo Firenze, a Napoli si è fermato un solo anno.

Lutto nel mondo del calcio: è morto Claudio Rimbaldo. Ha giocato anche nel Napoli https://t.co/CSaSKW89m9 — sscalcionapoli1926 (@sscalcionapoli1) January 9, 2022

Dopo quache anno ha avviato la carriera da allenatore e tra gli anni ’70 e ’80 ha guidato la Aglianese, squadra della città di Agliano, in provincia di Pistoia.

