Oroscopo di Barbanera 10 gennaio: ecco le stelle di questo lunedì

Ariete (21/3 – 20/4) – Con la Luna quadrata a Plutone, in mattinata un possibile, magnetico incontro speciale. Cercate però di non cacciarvi in situazioni intricate.

Toro (21/4 – 20/5) – Nel pomeriggio, visto la Luna in sestile a Giove, nell’attività e in famiglia avrete la capacità di portare chiarezza anche nelle questioni più confuse.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Mattinata con la Luna infastidita da Plutone, e voi in continua apprensione e ansia. Nel prosieguo delle ore, le cose miglioreranno sensibilmente.

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie a Urano, avrete un ottimo spirito d’iniziativa per condurre in porto tutti gli affari che vorrete. Puntate anche sulla vostra proverbiale intuizione.

Leone (23/7 – 23/8) – Pomeriggio, con la Luna e Urano contrari, costellato da malintesi e bisticci. Frenate inquietudine e affanni, e tutto si risolverà in breve tempo.

Vergine (24/8 – 22/9) – Occhio alla distrazione! Nettuno e Giove opposti potrebbero provocare qualche disguido pratico o causare un fastidioso equivoco con i colleghi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Venere avversa evidenzierà qualche incomprensione con chi amate. Valutate se state troppo dietro alla carriera e lasciate poco tempo ai familiari.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non potete pretendere che le cose vadano sempre per il verso che dite voi. Non dimenticate che l’ascolto e l’empatia spesso fanno prodigi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Marte nel segno vi metterà addosso una gran voglia di cogliere ogni momento della giornata. La passione sarà intensa, fantasiosa e appagante.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Saprete apportare dei cambiamenti nei progetti in atto. Grazie a Venere e Giove, potrete anche contare su una cospicua entrata di denaro.

Acquario (21/1 – 19/2) – Saturno nel vostro cielo vi sprona ad assumervi alcune responsabilità che vi competono. Fatelo senza sbuffare. Sarete poi contenti e soddisfatti.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna in Toro in sestile a Giove vi farà sentire bene. Sarete piacenti ed energici. Il vostro charme migliorerà in maniera esponenziale.

