masterchef,-ricordate-aquila?-“molto-presto…”:-la-sua-carriera-prende-il-volo,-la-rivelazione-dell’ex-vincitore

Vola sempre più in alto, proprio come un’aquila. Perché è quello il suo cognome. Adesso, Francesco Aquila – lo storico vincitore di Masterchef 10, svela un nuovo impegno professionale. “Sarò in tv, ma non posso dirvi ancora dove e con chi. Sicuramente si tratta di cucina”, racconta in collegamento a RTL 102.5 News durante Trends & Celebrities.

Per lui che ha spopolato ovunque guadagnandosi l’appellativo di “Zio Bricco” (che è anche il suo modo di parlare) potrebbe aprirsi una nuova pagina lavorativa. Aquila non spegne i fornelli, non toglie il grembiule ed è pronto a prendere tutti per la gola. Ancora una volta.

Il vincitore di Masterchef Italia, decima edizione, racconta che sta vivendo una bellissima storia d’amore. “Sono fidanzato da un paio di anni”, dice. “E sono felice. Della mia passione ho fatto un lavoro”, continua. Infatti, Zio Bricco è anche autore di un libro di ricette – che è andato praticamente a ruba. Successivamente è spuntata l’ipotesi di un nuovo programma, ma non si sa ancora dove potrebbe tornare in onda. “Non vi dico nulla nemmeno sotto tortura”, continua in radiovisione su RTL 102.5. E’ cambiata la sua vita: da giorno della vittoria ad oggi di cose ne sono capitate. La gente lo ferma per strada e di questo Aquila ne va fiero. “Quel programma mi ha dato davvero tanto. Inutile, negare che è un programma culturale perché la cucina è anche cultura. Ed è un programma che preme sull’integrazione perché arrivano concorrenti da tutto il mondo”, conclude.