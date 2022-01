lo-scandalo-delle-mozzarelle-di-bufala-in-campania:-cosa-sta-accadendo

Scandalo mozzarelle di bufala in Campania: la Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga sulla strage degli animali: stasera in tv

La provincia casertana i romani la chiamavano Terra Felix, terra di lavoro per la salubrità e la fertilità della zona. Ma da anni qualcosa non va.

Oltre alla drammatica vicenda della Terra dei fuochi con gli sversamente illegali di rifiuti da parte della camorra e compiacenti, c’è un altro problema che fa male all’economia locale.

Secondo un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, negli ultimi dieci anni decine di migliaia di bufale sospettate di avere brucellosi e tubercolosi sono state abbattute. Ma secondo esami del macello, le bestie sarebbero risultate sane.

Le telecamere di report si sono recate sul posto per un inchiesta giornalistica dopo quella giudiziaria. La trasmissione di RaiTre, si legge nelle anticipazioni, ripercorre tutta la strada degli animali.

Scandalo delle mozzarelle di bufala in Campania, cittadini e allevatori in mobilitazione

I cittadini intanto non restano inermi e mentre la magistratura fa il suo corso cominciano le mobilitazioni. Sabato scorso il Coordinamento Unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino ha tenuto una riunione online per confrontarsi sulle prossime iniziative da mettere in campo.

In dieci anni sono state abbattute 100mila bufale, perché infette di sospetta brucellosi o tubercolosi, su decisione della Regione Campania. Ma alcuni esemplari sono risultati poi negativi all’esame al macello. C’erano alternative?#Report lunedì alle 21.10 su @RaiTre pic.twitter.com/2xn0r5TEwr — Report (@reportrai3) January 8, 2022

“Gli allevatori si stanno battendo per mantenere il Grande Patrimonio dell’Allevamento Bufalino e della Produzione della Mozzarella”, si legge nell’invito. Una battaglia fatta, si legge ancora, in contrapposizione alla speculazione finanziaria, quella dei grandi industriali e la malagestione della politica.

Tra gli obiettivi degli organizzatori; l’ottenimento di un forte cambio di direzione da parte della Regione e le istituzioni coivolte per quanto riguarda la vaccinazione delle mantrie e avere anche maggiore risalto mediatico nazionale. Per l’ultimo punto da stasera con Report certamente qualcosa cambierà.

