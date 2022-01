la-salernitana-sbanca-il-bentegodi,-verona-battuto-2-1

VERONA (ITALPRESS) – Colpo salvezza della Salernitana, che nonostante le tante assenze espugna il Bentegodi superando il Verona per 2-1 al termine di un incontro molto combattuto. La prima occasione è per i locali, con Simeone che al 5′ prova un colpo di testa raccogliendo un cross di Depaoli dalla destra ma conclude a lato di poco. Al 18′ Ilic calcia di sinistro dal limite e Belec devia in corner. I campani rimangono rintanati nella loro metà campo ma al 28′, in una delle prime azioni offensive, si procurano un rigore dopo l’atterramento in area di Gondo causato da Gunter. Dal dischetto si presenta Djuric, che batte Pandur per l’1-0. Gli ospiti si galvanizzano e al 38′ Gondo ci va di testa in volo su traversone dalla sinistra di Jaroszynski, ma il portiere devia in corner. In avvio di ripresa gli scaligeri provano ad alzare il ritmo, ma non producono pericoli. Al 60′ Zortea ci prova di sinistro in contropiede, calciando però sopra la traversa. Un minuto dopo Barak va con il mancino da posizione ravvicinata ma spedisce alto. La pressione gialloblù porta al pareggio al 18′, quando al termine di un’azione confusa Veloso verticalizza per Lazovic che da dentro l’area la infila nell’angolino con il destro battendo Belec per l’1-1. Nel momento migliore dei veneti, i granata trovano il nuovo vantaggio. Al 70′ Kastanos capitalizza al meglio una punizione dai 25 metri, grazie alla quale batte Pandur sfruttando anche una leggera deviazione di Lasagna. Ed è proprio l’attaccante ex Udinese a concludere dal limite pochi istanti più tardi, ma Belec si fa trovare pronto alla deviazione in tuffo. Al 33′ Kalinic si fionda sul primo palo e prova il gol di tacco, ma la palla sfila sul fondo. Al 41′ Gagliolo si sostituisce di fatto al portiere compiendo un salvataggio miracoloso su una conclusione ravvicinata di Barak. Al 43′ gli uomini di Tudor rimangono in 10 per un rosso diretto inflitto a Ilic, reo di aver applaudito l’arbitro dopo un fischio a suo sfavore. Nel finale, non accadrà più nulla. Un successo che consente alla Salernitana, nonostante l’ultima posizione in classifica, di salire a quota 11 e di portarsi a 6 lunghezze dalla salvezza con una partita ancora da recuperare. Il Verona rimane invece al dodicesimo posto con 27 punti all’attivo.

