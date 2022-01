guerra-tra-rai-e-mediaset:-simona-branchetti-sfida-alberto-matano

Rai e Mediaset, scontro Simona Branchetti-Alberto Matano dopo quanto successo mercoledì scorso in diretta con i rispettivi inviati

Non si riappacificano gli animi tra Simona Branchetti e Alberto Matano. Le tensioni nate in questi giorni sembrano aumentate.

Tutto è cominciato mercoledì 5 gennaio. La Vita in Diretta, guidato dall’ex conduttore del Tg1 Alberto Matano e Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti (da quest’anno in Mediaset dopo l’esperienza di Sky), sono concorrenti e vanno in onda alla stessa ora tutti i giorni.

Una sfida degli ascolti che si concretizza anche sul terreno concrete delle notizie. Quel giorno è successo che a Filomena Leone, inviata del programma di RaiUno, venisse ‘sottratto’ un ospite. Tale gesto è stato compiuto da Ilaria Dalle Palle, inviata di Simona Branchetti.

Simona Branchetti e Alberto Matano: cosa si sono detti

A Matano ovviamente non è piaciuto per nulla questo episodio e la collega di Canale 5 prima via social poi il giorno successivo in diretta ha parlato della questione. Tutto sembrava risolto ma così non è stato.

Quando il 6 gennaio Pomeriggio Cinque News è andato di nuovo in diretta, la giornalista aveva detto che in mattinana aveva avuto una telefonata con il collega e che tutto fosse chiarito. Aveva detto che Matano ha compreso che nessun screzio voleva essere fatto a discapito di qualcuno e nessun ospite voleva essere sottratto.

Sulla questione è tornato Matano. Ospite sabato scorso a Tv Talk ha confermato della telefonata con la Branchetti ma anche aggiunto che non c’è stato nessun chiarimento perché dal proprio punto di vista, non c’è nulla da chiarire. “La verità l’ho detta in diretta“, ha affermato. Ha anche detto che non ci sono retroscena.

