Come scegliere gli Pneumatici Invernali Auto su TrovaPneumatici.it

Come scegliere gli Pneumatici Auto

Scegliere i pneumatici auto giusti è importante per poter guidare in sicurezza. A seconda della stagione, inoltre, scelti i pneumatici che meglio si adattano alle condizioni della strada e della propria auto. Di seguito tutte le informazioni utili.

Le tipologie di pneumatici

Molti automobilisti considerano le gomme della propria auto come un elemento non primario dell’auto. Invece scegliere la gomma giusta e fare la giusta manutenzione, non solo consente di risparmiare, in termini di consumi, ma soprattutto rende la guida più sicura e in moltissimi casi permette di evitare pericoli e incidenti. Quali pneumatici acquistare per la propria auto? Quali sono i modelli migliori di pneumatici? Dove si possono acquistare risparmiando? Di seguito tutti i consigli per scegliere le migliori gomme per auto.

Estivi o invernali ?

Se i tuoi viaggi sono in un’area geografica dal clima molto umido e piovoso o in zone dal freddo intenso, devi valutare l’acquisto di gomme invernali. Le gomme invernali ti permettono di frenare in sicurezza e sempre il pieno controllo dell’auto anche in situazioni critiche.

La mescola dei pneumatici estivi riduce di morbidezza a temperature inferiori ai 10° C. e le caratteristiche e le prestazioni cambiano. La sostituzione degli pneumatici deve essere deve essere fatta all’inizio della stagione più rigida. Quando le temperature torneranno primaverili, e la neve e giacchio sono solo un ricordo, potrai sostituirle di nuovo con le gomme estive.

Gomme per tutte le stagioni

I pneumatici 4 stagioni hanno un battistrada studiato per affrontare le frenate su fondi stradali asciutti, cui uniscono – ma in minore quantità – le lamelle tipiche dei pneumatici invernali, efficaci su neve e giacchio e alle basse temperature.

I pneumatici 4 stagioni hanno prestazioni inferiori a quelli estivi e invernali nelle rispettive stagioni. Per questo è meglio comprare due treni di pneumatici. Certo, la soluzione gomme per tutte le stagioni può essere un buon compromesso se si percorrono pochi chilometri o se si viaggia solo in città.

I pneumatici 4 stagioni, nonostante la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti su questi prodotti, restano una soluzione non ideale per gli automobilistici che pretendono le migliori prestazioni su neve e giacchio e anche sull’asfalto caldo della stagione estiva.

Pneumatici anti-foratura

I pneumatici run-flat (spesso chiamati volgarmente pneumatici antiforatura) consentono al conducente, di continuare a viaggiare per più di 80 chilometri alla velocità massima di 80 chilometri all’ora anche a pressione zero. Questi pneumatici antiforatura permette di non doversi fermare, scendere e cambiare il pneumatico o chiamare l’assistenza. Con i pneumatici run-flat è possibile circolare anche senza gomme di scorta. Infatti le auto che hanno pneumatici run on flat di primo equipaggiamento non sono dotati di pneumatico di scorta.

I pneumatici run on flat hanno una speciale tecnologia che si basa sul rinforzo della parte laterale del pneumatico. In caso di perdita di pressione la struttura laterale rinforzata mantiene il pneumatico sul cerchione e fornisce un’alternativa temporanea. Dato che bisogna mantenere la guida dell’auto come se fosse in condizioni normali, è necessario un sensore che informi il conducente quando uno dei pneumatici sta perdendo aria.

Leggere le misure degli pneumatici?

Ogni pneumatico riporta sul fianco una serie di numeri di identificazione: si tratta di fatto della misura del pneumatico. Ogni modello di auto, in base alla propria categoria, può montare solo un numero ristretto di misure differenti, che sono sul manuale del veicolo.

Quando devi acquistare o sostituire le gomme controlla quindi quali misure sono adatte alla tua auto oppure orientati sulla stessa misura di quelle precedenti. In ogni caso è utile sapere cosa indica ognuna delle cifre indicate sulla gomma: per fare un esempio proviamo a vedere cosa significa un codice come 205 55 R 16 V:

205: esprime la larghezza del pneumatico in millimetri.

del pneumatico in millimetri. 55: è il rapporto, in percentuale, tra altezza e larghezza della gomma. Più basso è il numero più la gomma è sportiva.

della gomma. Più basso è il numero più la gomma è sportiva. R: sta per radiale .

. 16: è il diametro interno della ruota.

interno della ruota. V: esprime la velocità massima omologata dalla vettura. In questo caso H equivale a 240 Km/h

Dove comprare gli pneumatici?

Per acquistare pneumatici velocemente ti consigliamo di utilizzare un comparatore al fine di evitare di trascorrere ore e ore davanti al pc o in giro presso i gommisti a chiedere preventivi.

Oggi è possibile acquistare pneumatici on line oppure documentarsi prima di recarsi presso il gommista in modo da evitare di acquistare pneumatici non idonei alla propria auto o di pagarli un prezzo elevato rispetto al mercato

Il miglior comparatore di pneumatici auto disponibile sul web è senza dubbi TrovaPneumatici.it

Su questo comparatore prezzi di pneumatici è possibile informarsi sui prezzi dei pneumatici della propria auto. In pochi secondi TrovaPneumatici.it riesce a mostrare al cliente il nome del sito internet che offre il miglior prezzo per i pneumatici selezionati.

Molto comodo è scaricare sul proprio smartphone anche l’app di Trova Pneumatici.