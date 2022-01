Amedeo Nicolazzi è stato premiato per il suo impegno costante per il suo territorio

«Le elezioni amministrative premiano sempre gli amministratori che si impegnano per la loro terra, per il proprio Comune, per la propria comunità». È il commento dell’ex parlamentare Pd, Nicodemo Oliverio, ai risultati elettorali nei 4 Comuni del Crotonese in cui si è votato per i rinnovi dei rispettivi consigli. «Premiano coloro – prosegue Oliverio – che lo fanno con spirito di sacrificio e senso delle istituzioni. Anche per questo mi complimento con il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, per lo straordinario successo che ha avuto alle competizioni elettorali di domenica scorsa, al termine di una campagna elettorale decisamente dura ed impegnativa. Amedeo Nicolazzi è stato premiato per il suo impegno costante, quotidiano, per essersi speso in questi anni completamente per il bene del suo territorio, carico di così tanti problemi, soprattutto quello dell’isolamento legato alle condizioni idrogeologiche del territorio stesso. Nicolazzi ha avuto la fiducia da parte della sua popolazione che ha saputo apprezzare tutto il lavoro fatto in questi anni. Il ritorno di Antonio Barberio a sindaco di Scandale premia la storia di una personalità politica di primo piano, sempre attento all’evoluzione e allo sviluppo dell’intera area crotonese e impegnato al futuro del territorio e alla valorizzazione della presenza politica dei giovani. Anche per lui c’è il riconoscimento delle numerose battaglie civili che ha sempre fatto e soprattutto della sua capacità di guardare avanti».