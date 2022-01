Sara Ricci, perché l’attrice non è sposata e non ha figli

Ospite della puntata di Verissimo di oggi c’è Sara Ricci, perché l’attrice di Vivere non è sposata e non ha figli.

Nello studio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanini, arriva nella puntata di oggi 9 gennaio un’attrice che ha conquistato molti telespettatori italiani in passato. Questo grazie alla soap opera di Canale 5, Vivere, dove è protagonista con il ruolo di Adriana Gherardi. In anni recenti, è invece entrata a far parte di Un posto al sole.

Avrete già capito che parliamo di Sara Ricci, attrice classe 1968, con una lunga carriera alle spalle, cominciata nel 1992 quando esordisce sul grande schermo con La villa del venerdì, regia di Mauro Bolognini. Qualche anno dopo, è nel cast di un film amatissimo dalla critica, Al di là delle nuvole, regia di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders.

La sua formazione teatrale e nel mondo della danza è molto importante: tra gli altri, frequenta di Peter Brook e del Living Theatre. Così la sua carriera inizia nel teatro di avanguardia, prima di passare a esperienze meno “di nicchia”. Grazie alla partecipazione alla soap opera Vivere, inoltre, ottiene per ben tre volte il Telegatto e anche la Telegrolla.

La vita privata di Sara Ricci: l’attrice non si è mai sposata e non ha figli

Sul set della soap opera arriva l’incontro con Paolo Calissano, che diventa suo partner artistico per diversi anni. A tal proposito, l’attrice dopo la morte del collega si è sfogata per quanto accaduto, sottolineando come a suo avviso qualcuno ha abusato delle fragilità dell’attore. Ha parlato anche di “amore amicale” con lui. Quindi ha evidenziato: “Io e lui non riuscivamo a smettere di baciarci anche quando ci davano lo stop. C’era un’empatia, c’era un incontro di anime”.

Nel corso della sua vita, l’attrice non si è mai sposata e non ha mai avuto figli: ha spiegato a tal proposito che la scelta di non avere figli è arrivata perché letteralmente sommersa dal lavoro. “Non ho mai veramente desiderato avere un figlio” – sono state le sue parole in una vecchia intervista – “Sono sempre stata concentrata sul lavoro e su me stessa, ma ogni volta che si profilava l’ipotesi di avere un figlio, ovvero avevo un ritardo del ciclo, avevo una reazione non comune”.

Per quanto riguarda le nozze, sebbene Sara Ricci sia stata legata per 15 anni a Gianluca Ciuferri, capitano di crociera, i due non si sono poi mai sposati. In passato, il suo nome è stato accostato a quello del suo collega attore Alessandro Preziosi, ma sicuramente importante è stata la relazione che ha avuto con Beppe Convertini. I due hanno posato anche insieme nudi, per un calendario.

