Oroscopo di Paolo Fox 10-16 gennaio: ecco le magiche previsioni della tua settimana

ARIETE – Sul fronte dell’amore continua la fase di riflessione. Se siete a caccia di nuovi sentimenti, dovete prima capire se avete davvero voglia di mettervi in gioco. Tuttavia, la primavera porterà buone novità, quindi dovete portare avanti le nuove conoscenze. La seconda settimana di gennaio porta tensione in casa. In campo professionale, è un periodo strano, qualcosa non vi soddisfa. Non è una cosa negativa perché ci sono nuovi inizi e come dice un detto famoso ‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’.

TORO – In amore, Venere favorevole aiuta quelli che hanno voglia di conoscere gente nuova. La seconda metà della settimana è interessante soprattutto per gli incontri. Se dovete discutere di argomenti di un certo peso con il partner, ricordate che Venere e Sole sono favorevoli, quindi questo è un oroscopo positivo anche per le coppie che vogliono fare grandi progetti per il futuro. In campo professionale, sono favoriti tutti i nati in Toro che vogliono fare progetti e ripartire da zero. Attenzione, però, ai soldi. Restano aperte alcune questioni economiche e non tutto è stato chiarito nelle ultime settimane.

GEMELLI – In campo amoroso, Venere è neutrale. Nel corso di questa settimana sarà più facile decidere cosa fare di un rapporto e magari vivere nuove emozioni. Il 13 gennaio è una giornata caratterizzata da una Luna attiva nel segno. La situazione per alcune coppie è in miglioramento. In campo professionale, se siete alla ricerca di un equilibrio, potete tentare di risolvere i problemi nati nelle ultime settimane. Conviene raggiungere un compromesso. Fruttuose le giornate nel fine settimana.

CANCRO – In amore, è una settimana agitata soprattutto per coloro che nel passato hanno avuto dei problemi. Le coppie appena nate possono ritrovare una buona serenità, tuttavia, siete sempre un po’ increduli nei confronti dei sentimenti. Se siete appena uscite da un periodo conflittuale, adesso dovete capire cos’è accaduto tra voi e il partner, magari ci sono stati problemi e lontananze. Si può tentare una soluzione, ma fate attenzione ad alcune giornate. Chi inizia un lavoro in questi giorni potrebbe ricevere meno consensi di quelli che si aspettava, bisogna insistere. Entro la primavera del 2022 potreste anche decidere di non rinnovare un contratto.

LEONE – Se cercate un nuovo amoreo, ora non lo desiderate appiccicoso. Attenzione alle complicazioni che arrivano dal mondo del lavoro, evidentemente ci sono tempi ristretti da dedicare all’amore. Se dovete affrontare questioni di un certo peso, questa è la settimana giusta. Questo 2022 lascia in piedi solo le coppie forti. Per coloro che vogliono sposarsi, è importante andare d’accordo su tutto. Progetti per la primavera. In campo professionale, arriva una situazione di recupero anche per quanto riguarda le nuove imprese. Cercate di non mettervi contro qualcuno, soprattutto nelle giornate molto impegnative come quelle di metà settimana.

VERGINE – In campo amoroso, è un grande cielo, potreste anche fare un accordo che spiazza. Nei prossimi giorni, alcuni nativi della Vergine saranno travolti da un grande sentimento. Siate più istintivi che razionali, le coppie che hanno discusso molto potrebbero cercare di fare pace. Le dispute in corso vanno risolte subito, senza rimandare. In campo professionale, è una situazione interessante per quelli che hanno un’attività e che devono prendere una decisione importante entro pochi mesi. Stelle redditizie, anche se Giove opposto chiede di rivedere un contratto entro pochi giorni.

BILANCIA – C’è ancora tensione in amore, tutta colpa di Venere, purtroppo dissonante da qualche mese. C’è chi è ancora indeciso tra due storie. Arriva un’energia positiva, utile per liberarsi di un passato che non deve ritornare. Vi sentirete più critici nei confronti dei sentimenti e questo da una parte potrebbe essere un vantaggio. È un periodo in cui sembra difficile separare i problemi di lavoro da quelli personali, ecco perché vi sentite stanchi. In campo professionale, siete pieni di impegni e ci sono novità da affrontare in breve tempo. Agite subito dopo aver riflettuto attentamente sulle conseguenze delle vostre scelte. Tra aprile e maggio alcune questioni non saranno più come prima.

SCORPIONE – In amore, la vostra idea sarebbe quella di vivere rapporti part-time, ma sapete che questo non è possibile perché anche se cercate di non essere gelosi e possessivi, avete difficoltà a non farvi coinvolgere. Avete tolleranza zero per i rapporti che non hanno più motivo di esistere. È probabile che in famiglia ci sia qualche divergenza da risolvere, forse ci sono problemi economici o di proprietà. In campo professionale, per molti questo potrebbe essere un mese di grandi decisioni, in particolare per chi ha un’attività in proprio. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non esagerare con le spese.

SAGITTARIO – In amore, c’è chi sta vivendo uno stato di grande rinnovamento e chi desidera vivere un’avventura amorosa con una persona ottimista. Con una persona dell’Ariete, del Leone e dell’Acquario possono nascere sensazioni speciali. Per coppie più tenaci è un periodo, non solo di recupero, ma anche di nuovi progetti. Chi lavora con il partner può sviluppare buone idee. In campo professionale, sta tornando una grande vitalità, per dimenticare qualche problema. Non sarà complicato portare avanti nuovi progetti nel corso delle prossime settimane. Attenzione, però, ai soldi soprattutto nella giornata di mercoledì.

CAPRICORNO – In campo amoroso, Venere sarà attiva fino agli inizi di marzo. Torna la voglia di amare. I single del segno che ultimamente hanno perso fiducia nell’amore, adesso devono rimettersi in gioco. Le coppie che hanno vissuto una crisi possono rafforzare il rapporto. In campo professionale, stelle interessanti per quelli che vogliono fare grandi passi. Presto riuscirete a sistemare un grattacapo o ad affrontare tutte le questioni professionali o economiche. Alla fine, ne uscirete vincenti.

ACQUARIO – In amore, le relazioni che vi piacciono di più sono quelle un po’ trasgressive. Gli amori che sbocciano in questo periodo hanno sfumature particolari. Chi è single da troppo tempo deve cercare di sbloccare mente e cuore. Per le coppie longeve ci vorrebbe un risveglio della sensualità. La giornata di giovedì 13 gennaio vi aiuterà ad affrontare e a vivere emozioni piacevoli. Per risolvere situazioni professionali non basta solo l’ottimismo, ma ci vuole anche un po’ di equilibrio nelle spese. Abbassando il prezzo si può vendere un oggetto di valore rimasto fermo.

PESCI – Sul fronte dell’amore, è una settimana interessante per coloro che vogliono vivere un grande amore. Anche se avete discusso spesso con il vostro partner, basta andare avanti e dimenticare il passato. Un incontro piacevole può capitare a metà settimana. Per le coppie che vogliono convivere, legalizzare un’unione, oppure portare avanti un progetto, con Giove nel segno tutto è possibile, basta solo volerlo. In campo professionale, il 2022 è un anno molto diverso quello del passato. Una conferma o un successo è possibile. Scelte importanti in vista, in questo momento potete chiedere quello che vi avevano promesso. Arrivano tante notizie per molti nativi dei Pesci.

