Una grave tragedia che colpisce il mondo della musica, l’annuncio choc della cantante: “Mio figlio di 17 anni morto suicida”.

Ci sono tragedie gravissime che spesso colpiscono personaggi del mondo dello spettacolo: tante volte vi abbiamo dato notizia di artisti che non sono riusciti mai a superare completamente un lutto. Dal caso di Ylenia Carrisi a quello di Kabir Bedi e della morte del figlio affetto da schizofrenia suicidatosi, tanti sono gli episodi drammatici.

L’ultimo in ordine di tempo colpisce una grandissima star internazionale, che con un brano – scritto per lei dal compianto Prince – ha fatto emozionare decine di milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo parlando di Sinead O’ Connor, che negli anni Novanta ebbe un immenso successo grazie a un brano come Nothing compares to you.

Oggi la cantante piange per una vicenda drammatica che l’ha colpita: negli ultimi anni, l’artista aveva fatto discutere molto. Momenti di debolezza, minacce di suicidio, infine la conversione all’Islam, tanti i periodi oscuri e tanti i punti controversi della sua esistenza. Adesso viene colpita dal più grave dei lutti, perché sopravvivere a un figlio è sempre una doppia pena.

Morto suicida il figlio di Sinead O’ Connor: il dramma della cantante

Nelle scorse ore, Sinead O’Connor ha rivelato che suo figlio adolescente, Shane, è morto suicida pochi giorni dopo la sua scomparsa. La conferma che si tratti di suicidio si ha proprio leggendo le parole della nota cantante su Twitter. Queste le sue parole: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi e ora è con Dio”.

La cantante 55enne ha anche aggiunto, proprio per rafforzare la notizia secondo la quale il figlio si sarebbe suicidato: “Possa riposare in pace e nessuno segua il suo esempio”. La O’Connor ha nuovamente espresso la speranza che il suo “bambino” sia “in pace” ora: “Ti amo così tanto”. La cantante, che si esibisce ancora con il suo nome di nascita anche se per il resto si chiama Shuhada’Davitt dopo la sua conversione all’Islam nel 2018, ha twittato all’inizio della settimana sulla scomparsa di Shane.

Ha anche dedicato al ragazzo “Ride Natty Ride” di Bob Marley, dicendo: “Questo è per il mio Shaney. La luce della mia vita. La lampada della mia anima. … Saremo sempre insieme. Nessun confine può separarci”. Erano quindi seguiti una serie di appelli al figlio: “Mi stai spaventando a morte, la tua vita è preziosa”, ha detto la cantante in uno di questi appelli. Ora la tragica notizia.

