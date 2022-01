giovanna-civitillo,-moglie-di-amadeus:-“cosa-ho-fatto-per-amore…”

La coppia composta da Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus e Giovanna Civitillo è una delle più solide e amate del mondo dello spettacolo

I due si sono conosciuti nel 2001, fidanzati nel 2003 e sposati nel 2009. Ma, per Amore, Giovanna ha dovuto fare una scelta drastica. Ecco quale

Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus e Giovanna Civitillo sono marito e moglie dal 12 luglio 2009, dalla loro unione è nato il piccolo José. Ma il loro rapporto è ormai maggiorenne, si sono fidanzati nel 2003 quando l’allora 26 enne Giovanna era la ballerina di punta, La Scossa, del porgramma condotto dal futuro marito.

I due come hanno rivelato in coro in una recente intervista a Chi Magazine vivono ancora oggi un rapporto molto intenso, fatto di complicità, interessi e passioni condivise.

Un rapporto nato quasi a dispetto delle volontà reciproche. Quando nel 2001 hanno iniziato a lavorare insieme a L’Eredità Amadeus veniva da una dolorosa separazione dalla quale, nel 1997, era nata Alice. E davvero non aveva molta voglia di mettersi in gioco. Giovanna, di contro, era ancora molto giovane e vedeva il conduttore, 15 anni più grande di lei, distante.

—>>> Leggi anche: Sanremo, Amadeus piazza il colpo: ecco chi condurrà PrimaFestival

La realtà ci racconta una Storia diversa, una storia andata in maniera opposta rispetto alle premesse e, come detto Gio e Ama, come amano raffigurarsi anche a livello di hashtag social, vivono un matrimonio davvero felice. Un matrimonio che però, per stessa ammissione della Civitillo, l’ha portata lontana dalla scene.

La rinuncia per Amore di Giovanna Civitillo

Con il personaggio de La Scossa tra il 2001 ed il 2006, infatti, sono arrivate tante proposte di lavoro “Ma mi avrebbero portato lontano da Ama ed ho preferito rifiutare”, racconta senza mezze misure a Chi Magazine.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2022, Amadeus spegne le polemiche: la replica alle accuse

Poi nel gennaio 2009 la nascita di Josè, chiamato cosi in onore dell’allenatore ex Inter e oggi alla Roma Mourinho, ed il matrimonio di luglio dello stesso anno. “Ma adesso che Josè è grande vorrei tornare a lavorare”, chiosa decisa la Civitillo.

Ricordiamo che l’ultimo impegno lavorativo della ex ballerina è del 2021 al Prima Festival e l’ultimo lavoro a cui ha partecipato in maniera continuativa è l’edizione 2012 di Camera Caffè. Forse il tempo di tornare in scena è davvero maturo.

The post Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: “Cosa ho fatto per amore…” appeared first on Ck12 Giornale.