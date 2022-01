giovanna-civitillo,-la-ricordate-agli-esordi?-un-particolare-che-sfugge

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus ma per anni è stata gli è stata accanto in altre vesti: dove e come si sono conosciuti

Giovanna Civitillo è un volto noto ai telespettatori italiani. Ballerina e show girl, è nata a Vico Equense nel 1977, in provincia di Napoli, ma la sua famiglia è originaria di Alvignano, nel Casertano.

Fin da piccola ha avuto interessi per la danza e ha studiato sia la classica che la moderna presso l’Accademia di Arte e Spettacolo Spazio Danza.

Dopo gli studi svolti a San Gennaro Vesuviano, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali di danza e il primo grande riconoscimento è arrivato quando ha vinto il terzo premio al concorso di Genzano di Roma mentre a Rieti, alla Settimana Internazionale della Danza, è arrivata tra le finaliste.

Giovanna Civilitto, i programmi dove ha lavorato

Esordisce in tv quand’era giovanissima, nel 1996, a meno di vent’anni. Vari sono stati i programmi dove ha prestato il suo volto e nel 2002 è arrivata la svolta approdando a L’Eredità condotta dall’uomo che sarebbe diventato suo marito.

Nel programma c’era un gioco, La scossa, che certamente in molti ricorderanno. All’inizio una delle professoresse, Giovanna appunto, si esibiva in una movimento di danza, ancheggiando, come una scossa.

Ha lavorato nello show per quattro anni. Nel 2009 ha sposato Amadeus e proprio in quell’anno è nato Josè Alberto, l’unico figlio della coppia. Prima del quiz di RaiUno ha lavorato a Carramba che Sorpresa di Raffaella Carrà, Domenica In, Beato tra le donne.

In questi anni in cui Amadeus ha condotto il Festival di Sanremo, è stata vicino al marito anche professionalmente. Nel 2020 per la trasmissione La vita in diretta è stata l’inviata a Sanremo mentre lo scorso anno ha condotto il PrimaFeltival.

