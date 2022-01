Buone notizie per i fan di Che tempo che fa e Fabio Fazio, l’annuncio è clamoroso: “Finalmente…”, conto alla rovescia.

Ancora un po’ di attesa per i fan di Fabio Fazio e della trasmissione da lui condotta, ovvero Che Tempo Che Fa. La puntata del 19 dicembre 2021 è stata l’ultima di un 2021 da record per il programma, che ha ottenuto il 10,4% di share medio, quindi di fatto la trasmissione si è fermata praticamente per un mese.

I fan del popolare programma condotto da Fabio Fazio, ormai una garanzia nei palinsesti televisivi italiani, dovranno attendere la settimana prossima per rivedere in televisione il loro presentatore preferito. In queste settimane, peraltro, si è molto speculato sulle condizioni di salute del conduttore, a causa di quanto emerso qualche mese fa.

Leggi anche –> Fabio Fazio non va in onda: quando torna? Ecco come sta il conduttore

Infatti, a febbraio 2021, il conduttore è stato costretto a fermarsi per un intervento alla trachea. “Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno”, aveva annunciato lui stesso. Quindi aveva spiegato altresì: “La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo”.

Leggi anche –> Che fine ha fatto Barbara D’Urso: vacanze e relax con l’errore

L’annuncio di Fabio Fazio per i suoi tanti fan

In molti hanno così pensato che anche lo stop di un mese in questo periodo fosse legato alla medesima situazione, ma così non è stato. Questo in sostanza sembra dipendere dalla necessità di prendersi una vacanza dal piccolo schermo. I suoi fan, insomma, possono stare tranquilli. Fabio Fazio è in forma e attivissimo sui social network.

Attraverso i quali, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback ha pubblicato un video di auguri per un buon 2022, ma non solo. Nelle scorse ore, ha pubblicato anche il video promozionale della nuova annata di Che tempo che fa. Spiegando che da domenica 16 gennaio la trasmissione tornerà in onda. La pausa estiva Fabio Fazio e co. dovrebbero prendersela non prima del 5 giugno.

Fatto sta che molti telespettatori hanno commentato il video del conduttore televisivo, sottolineando come “finalmente” la trasmissione possa riprendere. Tra i commenti qualcuno scrive: “Siete mancati molto”. Qualcuno sottolinea come senza la trasmissione di Fabio Fazio in onda non saprebbe che cosa fare.

The post Fabio Fazio, l’annuncio è clamoroso: “Finalmente…”, conto alla rovescia appeared first on Ck12 Giornale.