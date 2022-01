TikTok, le più pagate sono loro: la cifra guadagnata è da capogiro

TikTok, le star ottengono tantissimi soldi con l’attività sulla piattaforma e il supporto delle aziende. La classifica di chi guadagna di più

Come tutto ciò che è popolare (inteso come noto), anche TikTok è redditizio. Lo sanno bene alcuni personaggi, ormai vere e proprie star, che grazie alla piattaforma cinese hanno guadagnato fior fiori di milioni, in tutte le valute.

Il 2021 si era chiuso con guadagni stratosferici per molti e il nuovo anno si è aperto non sulla stessa falsariga ma con prospettive migliori. Basta chiedere alle sorelle Charli e Dixie D’Amelio, in cima alla lista dei Tiktoker più pagati stilata da Forbes.

Le due hanno anche una loro serie, The D’Amelio Show, e ciò fa capire quanto sia alto il successo raggiunto. A settembre scorso era stata presentata in anteprima e poi è stata confermata anche la seconda stagione. Ma a quanto ammontano attualmente i guadagni? Il totale è di 27,5 milioni di dollari.

TikTok, tanti gli introiti con le sponsorizzazioni

Sempre secondo Forbes le star più in vista su TitTok nel 2021 hanno raggiunto guadagni di 55,5 milioni di dollari nel 2021, un aumento del 200% a confronto con la classifica dell’anno precedente.

Ma le entrate non sono solo queste. Gli investimenti fatti in ambiti diversi e i contenuti sponsorizzati quando una società sborsa per un post che pubblicizza i proprio prodotti, fanno lievitare i guadagni del 30-50%.

In tutto il mondo sono oltre 1 miliardo le persone che usano TikTok e così grosse aziende come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s acquistano annunci pubblicitari tramite le grandi personalità della piattaforma, garantendosi un’enorme visibilità.

I primi tre della classifica sono Charli D’Amelio con 133 milioni di follower e 17,5 milioni di dollari, segue la sorella minore Dixie D’Amelio che ha un seguito di 57 milioni e un guadagno di 10 milioni. Chiude il podio Addison Rea con 86 milioni di follower ma “solo” 8.5 milioni di dollari intascati.

