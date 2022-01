Silvia Toffanin, l’abbiamo lasciata così: “Li ha umiliati e zittiti…”

Silvia Toffanin non ha avuto peli sulla lingua e ha ribattuto ai propri ospiti. Applausi da parte del pubblico

Da tanti anni alla guida di Verissimo, Silvia Toffanin è diventata una delle conduttrici più apprezzate. BellA ed elegante, ha fatto del garbo il suo marchio di fabbrica.

Ciò non significa che con chiunque si trovi davanti è accondiscendente e se deve dire ciò che pensa, non si tira indietro.

Venerdì 7 gennaio nella casa del Grande Fratello Vip 6 è entrata una nuova concorrente, Delia Duran. Per tutti questi mesi è stata una delle protagoniste pur stando fuori dalla casa. All’interno suo marito con Soleil Sorge ha avuto un rapporto che sarebbe riduttivo dire stretto, fatto di baci, carezze e chi più ne ha più ne metta.

Lei è anche entrata nella casa per chiarire questa situazione ma fin quando è stato eliminato, poche cose sono cambiate. Ore le due donne si troveranno a convivere chissà cosa succederà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Verissimo, Maria De Filippi fa piangere Silvia Toffanin in diretta: i motivi

Silvia Toffanin a Belli e Duran: “Gli artisti sono altri, sono sconvolta”

In tanti hanno pensato che il triangolo amoroso era già stabilito (come tutto, o quasi, quello che succede nei reality) e la Toffanin l’ha chiesto chiaramente quando i due sono stati ospiti a Verissimo. Ma soprattutto non ha avuto reverenza che ha contraddetto i due.

Nello studio c’era prima lui, poi è entrata la moglie che in riferimento all’attrazione del marito ha parlato di “chimica artistica”. “È normale che nell’alchimia, due artisti possono amare in modo diversi”. A quel punto la Toffanin non è riuscita a resistere: “Gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri“, ha replicado, dicendosi sconvolta. Anche il pubblico ha reagiato con, con un boato da stadio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Belli e la dedica a Soleil: Delia Duran dice basta, poi ci ripensa

Ha chiesto anche se ci fosse un accorto, se fosse stato tutta una recita. “Siete un po’ furbetti” ha detto la conduttrice e Belli ha risposto che nessuno recita perché neanche il più grande attore di Hollywood ci riusciebbe.

The post Silvia Toffanin, l’abbiamo lasciata così: “Li ha umiliati e zittiti…” appeared first on Ck12 Giornale.