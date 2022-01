“Sarà una catastrofe”. Fate gli scongiuri: chi piomba in studio da Veronica Gentili, tam-tam sulla puntata

Domani sera, domenica 9 gennaio, come ogni domenica di ogni weekend, torna su Rete 4 Controcorrente, il programma di approfondimento politico in prima serata condotto da Veronica Gentili, il primo appuntamento di questo 2022.

E così alla vigilia ecco filtrare le indiscrezioni sugli ospiti della puntata, al centro della quale ovviamente ci sarà il Covid, la pandemia, Omicron, vaccino e sanzioni. Bene, si apprende che la Gentili intervisterà Walter Ricciardi, il consulente scientifico di Roberto Speranza al ministero della Salute, altresì detto “mister lockdown” per il numero di volte che ha invocato la serrata contro il virus.

Tanto per non smentirsi, poche ore fa, Ricciardi ci ha concesso la sua solita ventata di ottimismo: “Gennaio sarà catastrofico“, ha affermato chiaro e tondo. “Mi preoccupa la combinazione tra le varianti Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi sarà esponenziale e la pressione sui sistemi sanitari sarà fortissima. Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante“, ha affermato il fedelissimo di Speranza.

Per tornare a Controcorrente, nel corso della puntata ci saranno anche Fabrizio Pregliasco e l’eurodeputata piddina Simona Bonafè. Quindi, un focus sui casi di molestie a Capodanno a Milano, l’orrore del branco di piazza Duomo. Infine un’intervista a Vito, il collega di Davide Paitoni, l’uomo arrestato per l’omicidio del figlio Daniele di sette anni e per il tentato omicidio dell’ex moglie a Morazzone, in provincia di Varese. Con Veronica Gentili, insomma, si spazia dal Covid, alla politica e fino alla cronaca.