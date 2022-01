Oroscopo di Paolo Fox 9 gennaio: la super classifica con tutti i segni

Ariete – Una domenica piuttosto convulsa quella oggi oggi, con la Luna nel vostro segno. Cercate di procrastinare le vostre decisioni amorose. Sul lavoro qualche piccolo conflitto vi impedisce di progredire.

Toro – Una giornata importante per l’amore e i sentimenti, se qualcosa non va da tempo cercate di aggiustarla oggi. Non rimandate. Sul lavoro, un Saturno dissonante parla di cambiamenti imminenti.

Gemelli – Questa domenica potrebbe rimettere in gioco un vostro sentimento importante. Approfittatene. Sul lavoro sono in arrivo interessanti proposte che vi cambieranno.

Cancro – Siete piuttosto nervosi in questo periodo, meglio affrontare con calma i discorsi con il proprio partner per non rovinare nulla. E’ un periodo no sul lavoro, per questo c’è bisogno di una certa dose di grinta da parte vostra.

Leone – Una giornata di recupero per i sentimenti, la Luna è in aspetto buono. Ci saranno discussioni, ma alla fine risolverete tutti i vostri problemi. Con Giove e Saturno sempre contrari, avrete molte difficoltà a manette l’equilibrio lavorativo.

Vergine – Questa è una giornata sorridente per voi, tutti quelli che non hanno un amore probabilmente lo troveranno proprio oggi. Su lavoro siete abbastanza prudenti, ciò non toglie che potrete fare delle scelte azzardate.

Bilancia – In questa giornata potreste provare anche ad agitare le acque per vedere se c’è qualche sentimento durevole. Se cercate situazioni stabili sul lavoro, mi raccomando puntate su cose concrete e non su salti nel buio.

Scorpione – E’ una domenica che vi invita a risolvere diversi contenziosi sentimentali, fate del vostro meglio per trovare una soluzione. Sul lavoro c’è davvero tanto da fare, ma i vostri progetti sono in attesa di una risposta.

Sagittario – Luna molto favorevole per voi, gli incontri che farete questa domenica si prospettano molto interessanti. Sul lavoro, oggi meno fai e meglio è. C’è rischio di errori ad ogni angolo.

Capricorno – Fate attenzione, ci saranno piccole discussioni con il partner nella giornata. Non peggiorate la situazione. Concentratevi, invece, sul lavoro: nuove opportunità all’angolo vi aspettano.

Acquario – E’ una giornata questa in cui avete davvero tanta voglia di amare, infatti Venere sarà nel tuo segno a a breve, precisamente da domenica 6 Marzo. Se possibile, sul lavoro, parlate con qualcuno che ha più esperienza.

Pesci – E’ un cielo molto interessante quello di oggi, sarebbe bene fare il punto per le coppie. Sul lavoro è una buona giornata di recupero, agevolati coloro che fanno un lavoro autonomo.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

