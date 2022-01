Oroscopo di domenica 9 gennaio: una giornata esplosiva per l’amore, ecco per chi

Ariete – Sarai di umore creativo e fantasioso in questa domenica di Sant’Adriano. Giochi di ruolo e fantasie hanno attrattive inusuali per te. Troverai il romanticismo ovunque e avrai una vita di fantasia attiva che potresti avere la possibilità di duplicare nella realtà. Puoi scegliere impulsivamente di seguire un sogno impossibile, sia nella tua carriera che nella tua relazione. Tuttavia, non dovresti prendere decisioni importanti ora. Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi. Probabilmente hai agito per buone intenzioni, ma non hai tenuto conto di tutte le implicazioni delle tue azioni per gli altri coinvolti. Il risultato è che i tuoi motivi puri saranno visti in modo diverso dal tuo partner. Avrai bisogno di molta pazienza per risolvere questa situazione.

Toro – Questa domenica di Sant’Adriano sarai determinato a giocare ad un gioco di potere che può includere mezzi più o meno sleali per raggiungere i tuoi obiettivi. Dopo essere stati messi all’angolo per un lungo periodo, uno sprazzo di energia proveniente dai pianeti ora può riempirti di fiducia. Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi. È tempo di ascoltare la tua voce interiore e darti l’amore e il rispetto che meriti. Quindi, non dovrai uscire alla ricerca dell’amore. Piuttosto, la tua autostima e il rispetto di te creeranno opportunità per relazioni significative nella tua vita.

Gemelli – Riposo e relax saranno le parole d’ordine per questa domenica di Sant’Adriano. Ti sei impegnato duramente negli ultimi giorni e ora è tempo di goderti i frutti del tuo lavoro. Non pianificare una grande festa. Piuttosto, prendi una giornata di tranquilla contemplazione. Condividere i tuoi sentimenti con qualcuno di speciale può aiutarti a raggiungere un maggiore senso di realizzazione oggi. Vuoi essere amato e coccolato come mai prima e questo potrebbe renderti esigente e insicuro! Oggi puoi agire prematuramente e chiedere al tuo partner di mantenere la tua relazione riservata, il che sembra essere un compito arduo visto che entrambi si trovano nello stesso posto di lavoro. Cerca di capire la difficile posizione in cui stai mettendo il tuo partner!

Cancro – In questa domenica di Sant’Adriano sarà probabile che tu abbia uno stato d’animo più positivo. Le questioni pratiche della vita richiederanno la tua attenzione. Ma tu sei pieno di fede e ottimismo e sei pronto a rischiare ai livelli emotivi più profondi. Qualcuno vicino a te mostrerà delle preoccupazioni riguardo ai tuoi scopi e obiettivi. Prenditi il tempo per spiegare loro la situazione. Oggi sarai insolitamente aggressivo nell’amore. È probabile che il tuo partner sia piuttosto stupito perché è abituato a tenere dei gesti romantici da te. Ma adoreranno il tuo nuovo stile e saranno più che adatti per te. Esplora le diverse dimensioni della tua relazione oggi. Sarai piacevolmente sorpreso.

Leone – Questo giorno di domenica di Sant’Adriano andrà particolarmente bene, anche se potrebbe rivelarsi un po’ frenetico in seguito. Qualcuno a casa può essere malato e potrebbe essere necessario assisterlo in un programma pieno zeppo. Puoi ricevere felicità da amici o colleghi e farai piani per passare del tempo con loro nel prossimo futuro. Oggi nel tuo rapporto sentimentale potrebbero sorgere incomprensioni o malintesi. Potrebbe essere una situazione di prova per il tuo partner. Ma mantieni la calma e non fermarti a interrogare il tuo partner per qualsiasi problema. Prova a ricambiare l’amore che hai ricevuto dal tuo partner. E ricorda anche il difficile periodo di tempo trascorso.

Vergine – Potresti organizzare una grande riunione di familiari ed amici questa domenica di Sant’Adriano . Ma le leggere confusioni con la disponibilità della sede o dei partecipanti al momento desiderato potrebbero metterti in una posizione imbarazzante di fronte a tutti e potresti dover annullare l’evento! Devi mantenere la calma in una situazione del genere e continuare ad atteggiarti positivamente. Sei una persona appassionata e romantica. Hai vissuto una relazione molto intensa con il tuo partner. Oggi è il giorno per festeggiare. Ogni relazione ha bisogno di spazio per farla crescere e prosperare. Se non lo fai, decadrà in pochissimo tempo. Visita i tuoi amici e familiari. Hanno anche bisogno di te.

Bilancia – Questa giornata di domenica di Sant’Adriano potrà rivelarsi alquanto bizzarra. Un evento che non ti saresti mai aspettato ha un’alta probabilità di accadere oggi. È importante che prendiate nota delle energie planetarie e cercate di capire la direzione verso cui vi spingono. Individuare la strada giusta in questo frangente può avere un effetto rivoluzionario sulla tua vita. È una fase interessante della tua vita amorosa. Coloro che hanno appena iniziato con una nuova relazione dovrebbero cercare modi per rafforzarla maggiormente. Voi due potete fondere insieme romanticismo e talento in modo molto efficace. Basta essere aperti sul futuro, e farsi trasportare dalla corrente.

Scorpione – La tua natura emotiva aiuterà i bisognosi ma a volte può bloccarti in una situazione imbarazzante come in questa domenica di Sant’Adriano. Chiedi aiuto al tuo partner per uscire da questa situazione. Questo è un momento per una comunicazione intima e segreta. I guadagni finanziari sono molto probabilmente possibili, ma tieni le distanze dal gioco d’azzardo. Usa le tue parole cautamente per non ferire una persona cara. Lo stress esterno dal lavoro e altri aspetti della vita influenzeranno lo stato della tua relazione in questo momento. Se riesci a ricordare l’importanza delle relazioni e la necessità di mantenere strettamente separate la tua carriera e la tua vita familiare, puoi facilmente superare questa tempesta. Il tuo partner ti sarà di grande aiuto oggi.

Sagittario – In questa domenica di Sant’Adriano ti sentirai un pò confusi dagli eventi che si stanno svolgendo intorno a te e le varie informazioni apparentemente contraddittorie che ti stanno venendo incontro. La tua voce interiore è la tua migliore guida adesso. Fidati del tuo istinto e fai quello che ti stanno dicendo di fare e imparerai molto su te stesso e sulla direzione che vuoi che la tua vita prenda. Sei una creazione unica e speciale e nessuno ha il diritto di ingannarti. Se ti senti così, metti i tuoi punti sottilmente e con grazia attraverso le tue azioni. La situazione prenderà una svolta. Il tuo partner ti capirà. Attualmente il tuo amore è distratto dalle situazioni circostanti. Ma quando si presenterà una situazione difficile, conoscerà il tuo valore.

Capricorno – Probabilmente avrai un contatto positivo con cose nuove della vita in questa domenica di Sant’Adriano nica! Preparati ad affrontare le sfide che ti attendono. Siate pronti a spiegare qualsiasi cosa vi venga messa in discussione. I tuoi sforzi dureranno a lungo e getteranno una solida base per migliorare i progressi. Non dimenticare di rivitalizzarti e coccolarti in mezzo a tutto questo! Coloro che hanno l’abitudine di muoversi liberamente potrebbero essere minacciati dalla loro integrità. Il tuo partner potrebbe essere desiderato da molti, ma non si può presenziare sempre per controllare per la natura mobile del tuo lavoro, che non ti consente di essere sempre vicino a casa! Il tuo partner è corretto dal suo punto di vista e non puoi controllare sempre tutto!

Acquario – Questa domenica di Sant’Adriano sarai in uno stato d’animo dominante. Potrai prendere l’iniziativa e dimostrare la tua autorità. Tuttavia, devi stare attento a non esagerare. Potresti accidentalmente calpestare alcuni piedi. Anche se ritieni di conoscere e gestire al meglio la situazione, dovresti comunque provare a cooperare e ad armonizzare mentre affronti qualsiasi progetto. Oggi potresti incontrare nuove conoscenze o amici! Ti aiuterà a capire il significato più profondo dell’amore e ti permetterà di distinguere tra l’amore superficiale e quello vero! Questo ti renderà un giudice migliore per selezionare la persona giusta per te! Sii gentile con tutti quelli che arrivano oggi!

Pesci – Sarai ricco di spirito ed energia in questa domenica di Sant’Adriano ! Chiama i tuoi amici e organizza una festa. Ma attento a non cullarti negli allori incurante dei rischi che ti possono attendere in un prossimo futuro! Non fatevi prendere dal panico. Attenzione alla salute che potrebbe essere compromessa a causa del consumo eccessivo di pasti che lo stomaco non può digerire. Quindi pianifica esercizi fisici di routine e conserva il tuo entusiasmo! Sentirete un’ondata di fiducia in voi stessi e il bisogno di affermare la vostra identità entro i confini delle vostre relazioni sentimentali. Inizierai a capire che i confini sani sono in realtà un segno di una relazione sana e prospera. Per la prima volta, ti sentirai sicuro di te stesso per segnare questi confini. Sarai molto chiaro su ciò che non vuoi nella tua relazione.

