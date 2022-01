Oroscopo di Branko 9 gennaio: ecco le stelle di domenica del famoso astrologo

Ariete – Metti molto interesse per qualcosa che ti attrae e che scopri all’improvviso, può essere un luogo o un nuovo campo d’azione o attività anche legate allo sport. Tutto questo ti tornerà utile perché ti aiuterà molto a essere ottimista.

Toro – Qualcosa di personale sarà ciò che occupa la tua giornata oggi, magari legato alle persone anziane che ti sono vicine o ai bambini che segneranno i tuoi tempi o la tua agenda e la verità è che non ti importerà perché ti sentirai bene con tutto quello.

Gemelli -Decidi oggi di parlare con il tuo partner di quelle questioni che non pensi allo stesso modo e che a volte comportano certi attriti e facce cattive, soprattutto se ultimamente c’è stato un cambiamento improvviso nelle dinamiche quotidiane. Ma sono problemi che possono essere risolti.

Cancro – Non preoccuparti se oggi non fai tutto quello che avevi in ​​mente, poiché a volte è bene non pretendere tanto e lasciare che le cose scorrano come vengono, senza di più. Questo atteggiamento potrebbe essere molto più saggio di quanto pensi in questo momento. Pensaci.

Leone – Fai attenzione oggi a far uscire una parte del tuo personaggio a cui piace comandare eccessivamente e che può influenzare negativamente il tuo ambiente più vicino. Devi lasciare che ognuno prenda le sue decisioni. Organizzare è una cosa e imporre un’altra.

Vergine – Stai aspettando una decisione o una risoluzione che abbia a che fare con un reclamo che hai fatto ufficialmente e che potrebbe turbarti un po’ i nervi, visto che l’attesa si sta allungando. Ma non dovresti pensarci tutto il tempo. Arriverà al momento giusto.

Bilancia – Sta arrivando qualche spesa importante, qualcosa che non hai altra scelta che pagare adesso e forse c’è qualcosa che ti impedisce di avere tutto pronto. Ma l’incertezza può essere negativa, anche se dovrai improvvisare una soluzione. Fai attenzione con il prestito.

Scorpione – Le tue relazioni personali oggi vengono alla ribalta e ti fa sentire bene perché vedi che qualcuno ti apprezza e che sei importante nella sua vita e che in qualche modo ne condividi gran parte con quella persona. Questo è molto importante e prezioso.

Sagittario – Oggi respiri con molta più calma quando sai, magari attraverso i social, che tutto sta andando bene in una notizia di famiglia che stavi aspettando. Questo ti fa rallegrare molto e prenderti del tempo per prenderti cura di te stesso e riposare in questo giorno.

Capricorno – Non dovresti più considerare di essere dietro gli eventi e provare a gestirli senza che nessuno si accorga delle tue manovre. Potrebbero venire alla luce eventi del passato che non ti giovano, ma che dovrai affrontare. Attenzione.

Acquario – Ci sono dei rischi in un’attività che ti piace molto e che ora vuoi fare sopra ogni altra cosa, perché è qualcosa che ti attrae. L’importante è che tu sappia valutare tutto quel rischio e controllarlo bene, così puoi godertelo ancora di più.

Pesci – Non andare a un evento che non hai voglia di niente solo per incontrare. Riserva quel tempo ai tuoi amici o al tuo partner oggi, poiché ciò ti fornirà molte più soddisfazioni personali, che sono ciò che ti dà davvero la felicità.

