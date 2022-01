Milano, tornano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata? Un’incredibile scoperta, chi è finito in manette

Tanti, troppi i sospetti di due coniugi di Milano che si sono visti svaligiare casa. Rientrati nella propria abitazione dopo alcuni giorni di vacanza, la coppia, di rispettivamente 64 e 59 anni, si è trovata l’appartamento sottosopra. Tra le varie cose mancavano gioielli, orologi e monili preziosi dal valore complessivo di 100mila euro. Eppure sulla porta non c’era alcun segno di effrazione. Da qui i primi dubbi. Avvisati in tempo record gli agenti, i primi sospetti si sono indirizzati verso la colf, la collaboratrice domestica dello Sri Lanka, una donna di 45 anni senza precedenti che ora è in stato di fermo.

A incastrarla alcune immagini delle telecamere di sicurezza. Qui si vede la colf uscire dal portone principale del palazzo con in mano un sacco nero simile a quelli usati per l’immondizia. Fin qui nulla di strano se non fosse che i sacchi della pattumiera vengano raccolti in un luogo apposito all’interno dello stabile e non dunque fuori. Non solo, perché una volta che la quarantacinquenne si è ripresentata al lavoro, in un cofanetto è ricomparso uno degli orologi spariti. Un dettaglio non passato inosservato ai coniugi e neppure agli agenti.

Da qui la decisione delle forze dell’ordine di far visita alla colf. Il risultato? Nel suo appartamento c’erano gioielli e carte di alto valore, tutti presumibilmente appartenenti ad altri furti. Solo successivamente la coppia ha scoperto che la donna era già stata licenziata in quanto ritenuta poco affidabile.