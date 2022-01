michele-longo,-dal-gargano-a-the-voice-senior:-la-passione-per-la-musica

Cosa sapere su Michele Longo, 66 anni e guardia giurata in pensione, dal Gargano a The Voice Senior: la passione per la musica.

Sta stupendo tutti a The Voice Senior con la sua voce e la sua grinta: lui è Michele Longo, ha 66 anni ed è una guardia giurata in pensione. La passione per la musica ce l’ha sempre avuta e non lo ha mai abbandonato, anche se ha dovuto fare delle scelte. E ha scelto la famiglia, che si è costruito sin dalla giovanissima età, e il lavoro.

“Vengo da San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia e per 38 anni ho fatto la guardia giurata”, ha detto il cantante presentandosi al talent show che va in onda su Raiuno e che sta riscuotendo molto successo. Mentre in trasmissione sono molti coloro che provano a giocarsi una nuova chanche, nel caso del 68enne quella chance non è mai arrivata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Marco Rea, emozioni a The Voice Senior: carriera e passione condivisa

Noto nella sua zona per essere voce di tribute band a Zucchero e ai Creedence Clearwater Revival, Michele Longo ha iniziato a coltivare il sogno di fare il cantante a 13 anni, ma poi nella sua vita è arrivato l’amore, a cui è subito seguito il matrimonio. A 19 anni ha conosciuto sua moglie, che ne aveva uno in meno: l’incontro è avvenuto grazie alla musica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cosetta Gigli, star a The Voice Senior: un cognome pesante

Cosa sapere su Michele Longo, lo Zucchero del Gargano

Dopo qualche tempo, si sono sposati e da 45 anni sono uniti dunque in matrimonio. A 25 anni, ha raccontato Michele Longo in televisione, era già padre di quattro figli maschi e il dover stare dietro alla famiglia gli ha fatto mettere da parte la musica. Poi è arrivata anche la figlia femmina. Profondissima voce blues, alla fine ha dovuto cedere alla realtà delle cose: non poteva vivere di musica.

Diventa guardia giurata, un mestiere che ha portato avanti per 38 anni, ma alla fine lo Zucchero del Gargano senza musica non riesce proprio a stare. Così, sistemati i figli ha scelto di riprendere la chitarra in mano e di riprendersi anche la sua passione più grande. Dopo tanti sacrifici – racconta – “oggi mi sento un 18enne scatenato e ho ancora voglia di fare tanto”.

Sul palco di The Voice Senior, il cantante ha portato il brano “Have you ever seen the rain”, grande classico del country rock e dei Creedence Clearwater Revival, band che ha evidentemente rappresentato molto nella sua vita. Alla fine, ottiene un giudizio positivo e sceglie di affidarsi a Loredana Berté.

The post Michele Longo, dal Gargano a The Voice Senior: la passione per la musica appeared first on Ck12 Giornale.