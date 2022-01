“manchi-come-non-mai…”,-barbara-d’urso:-i-fan-ancora-non-ci-credono

L’appello per Barbara D’Urso da parte dei suoi sostenitori: “Manchi come non mai…”, i fan ancora non ci credono.

Si sta godendo un periodo di vacanza la conduttrice televisiva Barbara D’Urso: in queste settimane, al timone di Pomeriggio 5 c’è una nuova entrata, ovvero la giornalista Simona Branchetti. Si tratta di una giornalista di lungo corso, con un’importante carriera, ma di fatto alla prima significativa conduzione.

L’assenza della conduttrice campana dalla trasmissione quotidiana in onda su Canale 5 ha portato molti a pensare che potesse avere dei problemi di salute. Qualcuno ha anche sospettato potesse essere positiva al Covid-19. Nulla di tutto questo: infatti, la stessa D’Urso ha poi smentito e rassicurato i suoi fan.

Si tratta in realtà di uno stop ampiamente previsto e peraltro già in passato programmato: tanti ricordano come negli anni scorsi, nel periodo natalizio, al contrario di quello che accade quest’anno, Pomeriggio 5 non andasse proprio in onda. Tranquilli, insomma, che la Barbarona nazionale è destinata a tornare in tv e c’è già una data.

I fan di Barbara D’Urso e i tanti messaggi di sostegno

Il rientro televisivo è previsto infatti per il 17 gennaio, quando la conduttrice campana tornerà al timone di Pomeriggio 5, per la gioia dei suoi tanti fan, che in queste ore hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram. Mentre lei ha passato “un’altra giornata circondata dalla natura e dalla bellezza”, chi la ama fa pressioni perché torni in tv.

Sono decine e decine i commenti sotto la sua ultima foto e gran parte di questi – salvo rare eccezioni – chiedono soltanto di rivederla presto in televisione. “Tu, l’unica vera regina di Mediaset. Dopo di te, il nulla cosmico”, è uno dei commenti più espliciti che sono rivolti in queste ore a Barbara D’Urso e che ne chiedono il rientro a Canale 5.

Il leit-motif di queste ore è “Ci manchi Barbara, torna presto”: questo è il tenore di gran parte dei commenti arrivati in queste ore. Ma come detto, l’attesa dei fan della conduttrice è ormai agli sgoccioli o quasi: devono resistere poco più di una settimana e siamo convinti che la D’Urso tornerà più in forma che mai.

