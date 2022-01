Luca Onestini senza freni: novità per l’ex tronista in Spagna

Dopo la vittoria al reality spagnolo Secret Story, Luca Onestini e suo fratello Gianmarco saranno protagonisti di un nuovo programma in Spagna.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, dopo aver concluso la relazione con la modella ceca Ivana Mrazova, ha trovato di nuovo l’amore nella concorrente del reality spagnolo Secret Story, Cristina Porta. Il gieffino ha vinto il programma e l’ha dedicato proprio alla la giornalista sportiva, ma non solo, infatti Onestini è riuscito a vincere anche la versione “mistery” del GF Vip spagnolo.

Per l’ex tronista e suo fratello Gianmarco Onestini potrebbe aprirsi l’opportunità di essere protagonisti di un nuovo programma spagnolo in prima serata. I due sono molto amati dalle adolescenti e alcune indiscrezioni affermano che a Madrid presto firmeranno il contratto per un nuovo show.

Il programma andrà in onda in una famosa rete televisiva spagnola e sarà un grande salto in avanti per i due showmen. Luca Onestini sta vivendo Madrid e ha affermato che la città gli sta piacendo e vorrebbe avere lì il futuro professionale. Il modello conta 1.3 milioni di follower sul suo profilo Instagram, in cui mostra sia la sua vita da vip che quella da studente di odontoiatria.

Luca Onestini e la vittoria della prima edizione di Secret Story

L’ex tronista ha vinto la prima edizione di “Secret Story: La Casa de Los Secretos”, il reality spagnolo in onda su TeleCinco. Un trionfo che ha permesso al 28enne di portarsi a casa un montepremi di 50 mila euro e l’amore di Cristina Porta.

Secret Story può essere definito come un programma simile al Grande Fratello, in cui 18 concorrenti vip vivono tutto il giorno in una casa piena di telecamere. La differenza è che ognuno degli inquilini avrà un segreto da mantenere, e la difficoltà sarà non farsi scoprire dagli altri partecipanti.

La finale del programma è stata vista da un milione e mezzo di telespettatori, e il vincitore ha festeggiato con un pianto liberatorio che ha dedicato alla sua fidanzata e a sua nonna, scomparsa circa un anno fa e della quale ha parlato più volte nella casa di Secret Story.

