Anche la giovane Linda De Bortoli a Tali e Quali: cosa sappiamo della cantante, mistero sul personaggio che imiterà.

Al via questa sera su Raiuno un nuovo talent show dal titolo emblematico: si chiama Tali e Quali ed è uno spin off del celebre Tale e Quale Show. Alla guida c’è sempre Carlo Conti, mentre tra gli imitatori in queste ore c’è una giovane cantante che sta riscuotendo molta curiosità.

La ragazza, infatti, ha postato diverse foto e video sul suo profilo Instagram, annunciando la sua presenza su Raiuno e ha anche postato un paio di brevi video in cui la vediamo al parrucco. Non ha voluto però chiarire chi imiterà e anzi nei giorni scorsi – sempre su Instagram – ha contribuito a confondere un po’ le acque.

L’elenco dei primi concorrenti è abbastanza importante e degno di nota: ci sono i sosia e gli imitatori di Mick Hucknall dei Simply Red, Laura Pausini, i Kiss, Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone, Claudio Baglioni, Madame, Britney Spears, Mahmood e Checco Zalone. Le due interpreti maggiormente sospettate di poter essere imitate da questa ragazza sono Madame e Britney Spears.

Cosa sapere su Linda De Bortoli, in gara a Tali e Quali

Ma di chi stiamo parlando? Lei si chiama Linda De Bortoli e si definisce – nonostante la giovane età – cantante e imitatrice. Nello spin off di Tale e Quale Show si presenta questa sera come outsider, ma sicuramente in tanti vorranno sapere di chi si tratta. In realtà, di questa ragazza non abbiamo moltissime notizie.

“Canto pure sotto acqua”, si legge sui suoi social: proveniente dalla Liguria, la giovane cantante si è esibita tra gli altri con la Tigullio Big Band, con il pianista Dado Moroni e con il chitarrista Candido Mormile. Di lei sappiamo anche che lo scorso agosto si è sposata e che ama molto viaggiare.

Un rebus resta chi sarà la cantante che imiterà questa sera e lo scopriremo comunque molto presto. Nel frattempo, nei giorni scorsi, per confondere un po’ le acque, lei si è lasciata andare alle imitazioni di Adele, Shakira e di Veronica Lucchesi, cantante di La Rappresentante di Lista. In tutti e tre i casi, ha dimostrato una grande padronanza della voce.

