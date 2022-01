Anche l’ex modella Edith Alberts protagonista a The Voice Senior: carriera e curiosità della cantante olandese trapiantata in Toscana.

Cantante olandese trapiantata in Toscana, Edith Alberts sta stupendo tutti a The Voice Senior con la sua voce e la sua solarità: in gara ha portato “Diamonds are a girl’s best friend” di Marylin Monroe e ha mostrato delle ottime attitudini da cantante jazz. Del resto, nella sua zona di origine è davvero molto famosa.

Tanti sono i locali e i club dove la 75enne di origini olandesi, che è anche apprezzata attrice teatrale, ha calcato in questi ultimi anni, fermandosi solo di fronte alla pandemia. Attiva su Youtube, dove ha un canale ufficiale, la cantante ha anche un profilo Instagram, in cui condivide la sua voce e tanti momenti sia del suo passato che del suo presente.

In Italia la cantante è arrivata nel 1968 dall’Olanda: già Miss Europa unita, nel nostro Paese ha trovato l’amore. Da tempo residente a Borgo a Buggiano, mamma di una donna che la supporta nei suoi tour e che l’ha accompagnata anche a The Voice Senior, l’ex modella di origini olandesi è conosciutissima in Valdinievole.

Cosa sapere su Edith Alberts, protagonista a The Voice Senior

La super nonna toscana, che è nel team di Loredana Berté e che ha respinto le lusinghe di Clementino, ha lavorato anche con Chet Baker – leggenda del jazz – e in una sua foto del passato, ripescata dal suo profilo Instagram, la vediamo anche fianco a fianco con un popolarissimo cantautore purtroppo scomparso, ovvero il grande Bruno Lauzi.

La sua carriera passata da modella fu altrettanto proficua: per molti anni la sua vita si svolse tra Milano, Roma e Firenze, voluta da tanti grandi stilisti a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. I suoi familiari non ostacolarono il matrimonio con un italiano, pur chiedendole di sposarsi in Olanda, in quanto nel nostro Paese non esisteva una legge sul divorzio.

Invece, la carriera da cantante – che appunto l’ha portata a esibirsi sul palco con protagonisti leggendari della musica jazz – prende il via successivamente: ingaggiata a Roma in un locale notturno molto famoso, l’Arcadia, a quei tempi i suoi compensi erano di 10mila lire a serata. Per lei The Voice Senior è un’importante vetrina e opportunità.

