Koulibaly positivo al Covid, salta il debutto in Coppa d’Africa: il Napoli è in ansia

Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19 dai test effettuati nel ritiro del Senegal in cui si trova in vista della Coppa d’Africa. Con lui anche il portiere de Chelsea Mendy e il connazionale Famara Diedhiou dell’Alanyaspor. Positivo anche un membro dello staff tecnico. Niente esordio con la propria nazionale nella competizione per Koulibaly che ora dovrà osservare un periodo di isolamento dal resto del gruppo.

I tre giocatori non hanno partecipato all’allenamento odierno e non prenderanno parte alla prima partita del torneo con lo Zimbabwe in programma lunedì alle 14. Per Koulibaly si tratta della seconda positività: nel febbraio del 2021 era stato costretto a saltare le sfide contro Genoa e Juve.

Il Napoli, squadra di proprietà del difensore senegalese, ha dato la notizia sul proprio profilo Twitter: “Kalidou Koulibaly impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”.