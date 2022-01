Kevin Bortuzzo è molto legato Manuel che sta per terminare la sua esperienza nella casa del GF Vip 6: sopresa per questa sera

Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Il nuovatore ha fatto molto parlare per la storia.

Com’è già stato annunciato, Manuel lascierà la casa per questioni di salute. Non riesce ad alimentarsi come dovrebbe né a fare fisioterapia, essenziale per la situazione in cui si trova.

Ma nella puntata del 7 gennaio potrebbe ricevere una gradita sorpresa. Il giovane concorrente è molto legato al fratello minore Kevin che spesso sui social gli dedica foto e pensieri. E chissà se la passione per il nuoto l’ha ereditata dal fratello maggiore al quale è tanto legato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aldo Montano lascia il GF Vip: la reazione di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, la sorpresa del fratello

Dopo aver incontrato il padre già due volte da quando è cominciato il reality, aver ricevuto la visita di due miti del nuovo italiano, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, questa sera potrebbe rivedere il fratello.

L’annuncio – indirettamente – l’ha fatto lo stesso Kevin su Instagram dando appuntamento per questa sera su Canale 5 alle 21.30. Saranno gli ultimi bei momenti che trascorrerà in casa perché tra qualche giorno arriverà il momento dei saluti. Non si conosce ancora la data precisa ma dorebbe lasciare la casa o venerdì prossimo, il 14 gennaio, o lunedì 17.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carlotta Dalia, chi è la giovane chitarrista: carriera e curiosità

A Natale Manuel ha ricevuto un grand bel regalo da parte di Kevin, un biglietto per il concerto di Justin Bieber in programma a Bologna l’anno prossimo. Il nuotatore si era rivolto al fratello chiedendogli di trovare un terzo biglietto per Lullù. E chissa che stasera non arriverà.

The post Kevin Bortuzzo, fratello minore di Manuel: segue le sue orme appeared first on Ck12 Giornale.