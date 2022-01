L’attaccante Dusan Vlahovic via a gennaio: voci di mercato sul bomber della Fiorentina, ecco quale sarebbe la destinazione.

L’oggetto dei desideri delle big di mezza Europa, Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, potrebbe lasciare subito e non a giugno i Viola. Mikel Arteta dell’Arsenal lancia infatti questa ipotesi, rispondendo a una domanda precisa in conferenza stampa. La maxi offerta sarebbe già sul piatto e in via di definizione.

Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha lasciato intendere che il club è pronto a fare una mossa per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito, l’Arsenal è in testa alla corsa per ingaggiare Vlahovic se dovesse lasciare la Fiorentina questo mese. La stampa britannica fa addirittura quattro nomi di calciatori che potrebbero lasciare il club con l’arrivo del bomber dai Viola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vlahovic, addio alla Fiorentina: spunta la maxi-offerta per l’attaccante

L’attaccante della Fiorentina ha segnato 16 gol in 19 presenze in Serie A finora in questa stagione. Lo scorso anno furono 21 in 37 partite, mentre da quando è a Firenze ha complessivamente realizzato 47 gol in 105 partite. Un attaccante di razza e destinato a crescere, dunque, quello nato a Belgrado classe 2000.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Darko Ristic, chi c’è dietro il procuratore di Vlahovic: cifre e polemiche

L’offerta sul piatto per Vlahovic: difficile dire di no!

La rete segnata in casa col Sassuolo prima della sosta natalizia è stata per l’attaccante la numero 50 della sua giovanissima carriera. Non solo. La stella della Serbia ha pareggiato il record di 33 gol nella massima serie italiana di Cristiano Ronaldo in un anno solare nel 2021. Questo ha sicuramente convinto tanti club a tentarne l’acquisto, portandolo via da Firenze.

A lavorare per il suo trasferimento ci pensa il procuratore Darko Ristic, sicuramente molto discusso, ma indubbiamente molto bravo a portare avanti questo tipo di trattative. Qui entra in ballo appunto l’Arsenal. Presto la squadra inglese avrà bisogno di almeno un attaccante, con Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ed Eddie Nketiah che vedono tutti in dubbio il loro futuro coi Gunners.

Diverse fonti sostengono ormai che l’Arsenal sta spingendo per ingaggiare Vlahovic in questa finestra, non in estate. A tal proposito, Arteta ha detto che il club non è contrario agli acquisti di gennaio se si renderà disponibile l’occasione giusta. “Dobbiamo massimizzare ogni finestra in molti modi diversi e siamo vigili”, ha aggiunto. Questo lascia intuire che sia già davvero tutto pronto.

The post Dusan Vlahovic via a gennaio: voci di mercato sul bomber della Fiorentina appeared first on Ck12 Giornale.