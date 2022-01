Torna questa sera in prima serata su Canale 5 il programma C’è Posta per Te: arriva in studio Angela e c’è chi pensa al precedente.

Un ritorno attesissimo quello di questa sera 8 gennaio per una delle trasmissioni più popolari della televisione commerciale italiana: parliamo di “C’è Posta per Te”, andata in onda per la prima volta nel 2000 e che è giunta alla sua 25esima edizione, un traguardo prestigioso.

Come probabilmente noto, il programma Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi viene registrato molto tempo prima, in particolare per quanto concerne la consegna delle buste. Così, sbirciando in rete abbiamo scoperto che Gianfranco Apicerni, il postino del programma, quest’estate ha scorazzato in bici in lungo e largo per l’Italia.

Una delle tappe del suo tour alla ricerca di vicende difficili e di improbabili riappacificazioni lo ha portato in Sicilia, in particolar modo a Caltanissetta. Qui il postino è arrivato in Via Gabriele Amico Valenti, quindi ha fatto tappa in viale della Regione e nel Centro storico. Ma sembra che ci siano state altre tappe.

Ritorna C’è Posta per Te: c’è posto per le lacrime in studio e a casa?

Diversi dunque i destinatari di una vicenda sicuramente complessa e tra questi c’è la signora Angela, a cui è stata consegnata una busta. Sempre a Caltanissetta, è stata consegnata la busta anche a una signora bionda. Non sappiamo quale sia il contenuto e probabilmente lo scopriremo nel corso della puntata odierna del programma.

Quel che è certo è che al solo nominare la signora Angela, qualcuno – affezionatissimo del programma – ha pensato a un’altra signora Angela, che partecipò alla trasmissione qualche anno fa. Questa signora entrò negli studi Mediaset nel 2018 e fu protagonista di un episodio molto particolare. Infatti, quando la figlia Veronica le negò l’incontro, chiedendo di chiudere la busta, ebbe un malore e svenne.

Un momento a suo modo indimenticabile e non certo per un buon motivo della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Intanto, davvero tanti sono i messaggi che appena iniziata la diretta arrivati su Twitter e che riguardano il programma. C’è chi esalta le doti della conduttrice: “Immagino Maria a raccontare la storia della mia vita, piangerei senza un domani, mi butterei a terra senza riprendermi più”.

