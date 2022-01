belen,-bagno-fuori-stagione:-la-fuga-dall’italia-e-la-vacanza-per-dimenticare

Grosse novità per Belen Rodriguez, bagno fuori stagione: la fuga dall’Italia e la vacanza per dimenticare la fine di una storia.

In fuga dall’Italia verso la sua terra, l’America Latina e in particolare l’Argentina, per provare a ricaricare le batterie in vista degli impegni futuri, ma non solo. Belen Rodriguez sta provando a passare un periodo di relax, dopo la gravidanza e la nascita di Luna Marì, impegni lavorativi come Tu si que vales e a quanto pare la fine di un amore.

La showgirl da qualche giorno è in vacanza in Sud America, lontana dunque dagli impegni nel nostro Paese e soprattutto da Antonino Spinalbese. Ed è attivissima sui suoi canali social, in particolare sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove attraverso le tante Stories sta documentando la sua vacanza.

Tra le diverse persone al suo fianco anche una sua carissima amica, ovvero Patrizia Griffini, partita con lei. Si tratta di una ex concorrente del Grande Fratello poi diventata una vera e propria spalla per Belen. Insieme sono partite dall’Italia nei giorni scorsi, mentre la showgirl e modella argentina ha poi trovato in patria altri amici, come l’attrice Soledad Fandiño e Lucas Langelotti, fidanzato di quest’ultima.

La vacanza di Belen Rodriguez tra spiagge affollate e feste notturne

In queste ultime ore, la showgirl argentina ha mostrato ai suoi milioni di follower che la vita in Argentina prosegue a pieno ritmo. L’abbiamo infatti vista, appena qualche ora fa, proprio insieme a Soledad Fandiño e Lucas Langelotti, mentre prende il sole in spiaggia, pronta a un bagno fuori stagione. L’abbiamo anche vista rilassata e praticamente nuda e coperta solo da un lenzuolo, mentre legge un libro.

In spiaggia, c’è anche il tempo per alcuni scatti mentre insieme all’amica Soledad balla e si gode un bicchiere di vino bianco, entrambe sorridenti su una tavola da surf. Qualcuno evidenzia come presto arriveranno i commenti e le “ramanzine” a ricordare a Belen che “è una mamma”, ma nel frattempo lei non si fa mancare niente.

Nella notte argentina, infatti, Belen Rodriguez insieme alla sua cara amica Patrizia si sono date alle danze: la showgirl ha pubblicato diversi video di una serata in discoteca. Le due ascoltano le note di una sassofonista e ballano e si divertono. Ma nel frattempo qualcuno è pronto a scommettere che dietro quella gioia si nasconda un po’ di nostalgia per l’Italia.

