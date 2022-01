Ursula Corbero, la Tokyo de La casa di Carta sta dando lezioni di stile con l’outfit misto informale e impostato

Forse non sarà la novità della moda di quest’anno ma in Spagna i jeans strappati di Ursola Corbero stanno infleuzando il modo di vertire, soprattutto tra le più giovani.

L’attrice che ha avuto un grande successo e notorietà in tutto il mondo da quando ha interpretato Tokyo ne La casa di carta, si sta facendo apprezzare non solo per le doti di attrice ma anche per eleganza e sensualità.

“Rende sensuale tutto ciò che tocca. Molto di più, quando si tratta di moda”, scrive mdzol.com. Anche con i jeans bucati riesce ad essere elegante e allo stesso momento sportiva. Scollature ben visibili e capi d’abbigliamento ricchi di disegni e colori. Un modo di versirsi che potrebbe essere più consono a una ragazzina (e infatti molte giovanissime vogliono emularla) ma con lei diventato tutto di un altro genere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Casa di Carta, lo spin-off su Tokyo? Parla Ursula Corbero

Ursula Corbero, cos’ha indossato per la trasmissione

I suoi abbinamenti che non sempre hanno dei richiami non sono considerati di cattivo gusto ma forse un po’ provocatori e scelti proprio per rompere degli schemi: una ‘stravaganza’ di chi non si importa di nulla, un po’ come il suo personaggio nella fortunatissima serie Netflix. Sceglie questo stile di outfit anche in ospitate televisive come ha fatto per il programma El Hormiguero insieme ad Álvaro Monte, “il professore” della serie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tiziano Ferro in lacrime: “Grazie per il tempo trascorso con noi”

Si è presentata nello studio con gli ormai famosi jeans strappati con tacchi a punta di colore rosso sangue e il top senza maniche argento lucido. Ha quindi mescolato capi dissimili, informali e formali, un mix che ha comunque dato ottimi risultati.

The post Ursula Corbero elegante con i jeans strappati: lo stile che piace ai fan appeared first on Ck12 Giornale.