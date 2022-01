Carriera e curiosità su Stefano Nosei: che fine ha fatto il cantautore, ritorno a The Voice Senior dopo un lungo stop.

65 anni il prossimo 22 gennaio, una carriera da cantautore iniziata addirittura nel 1978, ha sorpreso tutti Stefano Nosei, quando si è presentato alle Blind Audition di The Voice Senior. Questo perché – rispetto a molti altri artisti che hanno partecipato al talent di Raiuno – lui ha una lunga carriera alle spalle e collaborazioni davvero importanti.

Il primo disco pubblicato è un 45 giri cantautorale, ovvero Non è facile/Lo zampino, uscito su etichetta Demara. Ma poi Stefano Nosei ha costruito la sua carriera nel mondo del cabaret, collaborando con artisti del calibro di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese o di Dario Vergassola, ma non solo.

Chi non ricorda il disco Mi ricordo lasagne verdi, che uscì nel 1993 per la rivista Comix e che conteneva una serie di rivisitazioni parodistiche di classici della musica italiana. Oltre appunto a Montagne verdi di Marcella Bella, c’erano parodie di Albachiara (“Respiri piano per non far rumore, ma non dormo lo stesso perché sembri un trattore”, canta nella sua “Canzone dell’allergico”) e altre.

Dalle parodie a James Taylor: la carriera di Stefano Nosei

Stefano Nosei ha rifatto a modo suo, sempre con profondo rispetto dell’originale, da Lucio Battisti a Francesco De Gregori passando per Renato Zero e Fabrizio De André. Nella sua versione, La Guerra di Piero si apriva così: “Dormi sconvolto in un campo di grano, non era nero non è pakistano, che ti fumavi all’ombra dei fossi, ma erano mille papaveri rossi”. Il successo di Mi ricordo lasagne verdi è bissato da Morissi Marilù, nato con la collaborazione degli Elio e le Storie Tese.

Ma già prima Stefano Nosei, nel corso degli anni Ottanta, era apparso in diverse trasmissioni televisive della Rai. Quindi è passato a Odeon Tv: era lui il Dottor SPOT di Telemeno, programma che ha lanciato comici come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Vito e Francesco Paolantoni. Molto del suo successo di quegli anni lo deve anche al Maurizio Costanzo Show, del quale è presenza fissa.

Ben più recente la partecipazione a Bulldozer, su Raidue nel 2004, e al programma di Canale 5 Zelig, nel 2007. Diversi anche gli spettacoli teatrali, con collaborazioni davvero importanti, in primis Saverio Marconi. Poi di lui si perdono un po’ le tracce, fino al 2013 quando torna a Colorado e al 2015, quando esce un disco omaggio a James Taylor, che vede suonare anche Rocco Tanica, Paolo Fresu e Faso.

