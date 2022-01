Oroscopo di Paolo Fox 8 gennaio: amore e lavoro di questo sabato

Ariete – Cerca di evitare gli scontri diretti perché la Luna potrebbe solo amplificare delle situazioni poco piacevoli. Sul lavoro, buone novità se ti hanno fatto delle promesse!

Toro – Settimana positiva per gli incontri, ora in amore può nascere qualcosa di bello. Sul lavoro, sei determinato e forte: non sopporti chi la pensa diversamente da te!

Gemelli – Sabato che promette grandi cose in amore soprattutto se vuoi fare pace con qualcuno. Sul lavoro, hai voglia di fare e le nuove collaborazioni vanno sfruttate. Da maggio arriveranno belle novità!

Cancro – In amore meglio chiarire le cose rimaste in sospeso. Sul lavoro, cerca di fare tutto con più calma e pazienza!

Leone – Giornata buona, soprattutto al mattino, per parlare di cose importanti. Sul lavoro, hai l’ansia di fare troppe cose!

Vergine – La Luna, finalmente, non è più opposta e nel weekend ci sarà una bella fase di recupero. Sul lavoro, ora riesci a vedere chiaro su tutto!

Bilancia – La Luna è in opposizione e in amore potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro, bisogna fare il punto della situazione: cambiamenti in arrivo nei prossimi giorni!

Scorpione – Venere è dalla tua parte, aiuta le nuove storie d’amore e il cielo promette grandi cose. Sul lavoro, cerchi il cambiamento, ma bisogna avere calma!

Sagittario – Bene l’amore, hai voglia di fare. Sul lavoro, sei nervoso, ma tutto si può superare dalla prossima settimana!

Capricorno – Oggi e domani l’amore non manca di certo, ma tu sei un po’ agitato. Sul lavoro, hai bisogno di circondarti di gente valida, di persone che portano a termine gli impegni!

Acquario – Bene il weekend per l’amore, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro bisogna essere pazienti per non fare errori nella seconda parte di questo sabato!

Pesci – Devi capire che le persone non cambiano, se vedi che qualcuno continua con gli stessi atteggiamenti è meglio cambiare strada. Sul lavoro, bisogna rivedere un accordo: le opportunità non mancano!

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

