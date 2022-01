Oroscopo di Branko weekend 8 e 9 gennaio: ecco come sarà questo fine settimana

Ariete – Il weekend è illuminato dalla Luna nel vostro segno, il livello dell’intraprendenza è davvero altissimo ma purtroppo anche l’impazienza. La voglia di fare non vi manca, potete ottenere tutto ciò che desiderate.

Toro – È un fine settimana davvero importante per quanto riguarda la sfera amorosa. Una persona potrebbe farvi perdere le staffe, ma dovete far scivolare le cose di dosso e guardare oltre. Parlando di soldi, le spese sono state moltissime, ecco perché le stelle consigliano di fare bene i conti. Inoltre, dovete rivedere bene le vostre strategie lavorative.

Gemelli – Arrivano tante novità: la prima parte di sabato 8 gennaio siete vittima di tanti dubbi, ma le cose migliorano nella seconda parte della giornata. Domenica 9 gennaio è illuminata da una Luna in aspetto favorevole. Non si esclude una discussione con una persona invadente, ma voi la spunterete.

Cancro – La situazione economica è piuttosto particolare, quindi attenzione a tutto ciò che acquistate. Nella seconda parte di sabato 8 gennaio sarete sotto pressione. In amore, sembrate sempre sul chi va là oppure in attesa. La giornata di domenica invita a prendere una decisione su questioni importanti.

Leone – Fortuna, successo e anche un’incredibile spinta sul lavoro. In questo periodo interessante tutto fila liscio come l’olio. Avete anche la voglia di combattere per ottenere qualcosa d’importante.

Vergine – Non dovete mai sottovalutare il potere di un amore, fate attenzione alle questioni di lavoro. State alla larga da qualsiasi tipo di discussione. Questo è il periodo adatto per avanzare richieste importanti, a breve raccoglierete piccole soddisfazioni.

Bilancia – La prima parte di sabato è carica di tensione, ma nella seconda le cose si aggiusteranno. Mantenete il contatto con il datore di lavoro. Ci sono ancora complicazioni in amore, ma la colpa non è vostra. Attenzione alle parole di troppo.

Scorpione – Cercate di trascorrere il weekend lontano dalle discussioni. Se una persona vi ha profondamente deluso, buttatela fuori dalla vostra vita. Molti di voi hanno voglia di vivere un amore particolare, è meglio lasciar perdere il passato. C’è chi pretende troppo.

Sagittario – Le novità positive che arrivano in questo periodo vi fanno ben sperare per i prossimi mesi, non si escludono nuovi programmi. Alcuni incontri di questo periodo possono darvi molto. Avete anche la possibilità di rimettervi in carreggiata.

Capricorno – Un sentimento, anche se messo duramente alla prova, può rinascere. A breve arriveranno delle piacevoli notizie per voi. In questo fine settimana siete più affettuosi del solito e siete più presenti nella vita di una persona. Rimandate le discussioni alla prossima settimana.

Acquario – È un periodo magico per il settore lavorativo, ma in amore volete vivere troppe emozioni. Tutto si può fare, ma bisogna essere ben organizzati. Il vostro cuore è in cerca di soddisfazioni, siete pronti a tuffarvi in una nuova avventura amorosa. Questo weekend regala incontri magici.

Pesci – Il weekend nasce con Giove nel vostro cielo astrologico. Questo transito vi regala una buona dose di forza. Attenzione, però, a non dare giudizi affrettati. Molti di voi devono affrontare importanti cambiamenti ed essere più positivi.

