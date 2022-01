Oroscopo di Barbanera 7 gennaio: venerdì di piacevoli sorprese, ecco per chi

Ariete (21/3 – 20/4) – Se siete single e se la situazione affettiva vi sembra insoddisfacente, non rassegnatevi, guardatevi intorno e cogliete le migliori occasioni che si presentano.

Toro (21/4 – 20/5) – Più riuscirete ad essere costanti e disponibili, più guadagnerete punti agli occhi di una persona che vi sta facendo battere forte il cuore.

Gemelli (21/5 – 21/6) – A causa della Luna ostile di oggi, verrete messi alla prova da un vostro caro. Non date peso eccessivo a parole che in realtà non hanno intenzioni aggressive.

Cancro (22/6 – 22/7) – Operate i cambiamenti che desiderate, anche se questo può significare entrare in rotta di collisione con un parente che non la pensa come voi.

Entra nell’oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti

L’oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS QUI

Leone (23/7 – 23/8) – Piccole incomprensioni con il partner. Uno vorrà andare incontro a nuove esperienze e nuovi traguardi, l’altro glielo vorrà impedire.

Vergine (24/8 – 22/9) – Giove in opposizione spingerà molti di voi a non esercitare alcun controllo nei confronti dell’alimentazione, che sarà troppo abbondante.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Siete legati a doppio filo alle vostre abitudini. Quando vi deciderete a introdurre nella vostra vita qualche novità, vi sentirete rinascere.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Cercate di valorizzare e mettere in risalto le vostre risorse. Se vi occupate di comunicazione, con Mercurio avverso, faticherete un po’ ad affermare le vostre idee.

Entra nell’oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti

L’oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS QUI

Sagittario (23/11 – 21/12) – Non potete, oggi, dare la colpa alla Luna in Pesci, se il copione è sempre lo stesso e bisticciate con un familiare ogni volta per la stessa ragione!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con il cielo colmo di astri favorevoli, nel lavoro di squadra sarete impareggiabili. Farete felicemente vostro il detto: “L’unione fa la forza”.

Acquario (21/1 – 19/2) – Grazie a Marte e Saturno, realizzerete dei miracoli di efficienza. Nei progetti, buona la visione d’insieme, perfetto il controllo dei particolari.

Pesci (20/2 – 20/3) – Oggi diverse stelle tifano per voi e vi spronano a dedicarvi a una bella idea che da tempo vi frulla in testa. La realizzerete senza ascoltare consigli altrui.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Barbanera 7 gennaio: venerdì di piacevoli sorprese, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.