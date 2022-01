meteo-da-allerta-gialla,-roba-da-“glaciazione”:-neve-e-crollo-termico,-4-regioni-a-rischio

Il giorno dell’Epifania ha portato un tempo decisamente invernale in Italia, con venti freddi e precipitazioni su molte zone in tutte le Regioni. Le temperature sono in calo ed è già stata diramata l’allerta gialla al Sud, in particolare in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, per la giornata di oggi, venerdì 7 gennaio. Nel weekend si attendono addirittura delle nevicate in pianura.

A tormentare l’Italia è la cosiddetta perturbazione atlantica, che porta correnti gelide su tutto il Paese, da Nord a Sud. Nei giorni scorsi le temperature si erano alzate. Adesso un balzo improvviso, con un weekend che si preannuncia ricco di temporali e vento. Con un conseguente crollo delle temperature. Nel frattempo iniziano a registrarsi i primi disagi: in Romagna – come riporta Rai News – i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alberi caduti lungo la costa a causa del vento e per allagamenti dovuti alla pioggia intensa. Alcune difficoltà si starebbero verificando anche sulle strade per via della formazione di lastre di ghiaccio.

Non va meglio al centro: ieri a Pesaro il maltempo ha causato danni e incidenti stradali dovuti a scarsa visibilità e manto stradale scivoloso. La pioggia battente e il vento, poi, hanno causato pure allagamenti e frane. Stessa situazione in Toscana, in particolare nella zona di Pistoia. Neve a bassa quota a Firenze.