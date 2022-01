Lutto nel mondo del cinema di Hollywood: morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar nel 1964.

È morto il leggendario attore Sidney Poitier, la cui carriera di 71 anni comprendeva ruoli iconici nei classici film di Hollywood “Indovina chi viene a cena”, “La parete di fango”, “Un grappolo di sole” e “La calda notte dell’ispettore Tibbs”. L’attore aveva 94 anni. La causa della morte deve ancora essere confermata.Dal 2020, dopo la morte di Kirk Douglas, era divenuto in assoluto anche il Premio Oscar più anziano ancora vivente.

La sua carriera pionieristica, oggetto di un imminente spettacolo di Broadway, derivava da umili inizi. Secondo PBS, Poitier si è trasferito a New York all’età di 16 anni dopo aver vissuto alle Bahamas per diversi anni con la sua famiglia. Nella Grande Mela ho trovato lavoro come bidello all’American Negro Theatre in cambio di lezioni di recitazione.

Da lì, ha recitato in ruoli teatrali per diversi anni fino al suo debutto cinematografico nel film a sfondo razziale “Uomo bianco, tu vivrai!”. La razza e la giustizia sociale diventeranno temi centrali in gran parte del suo lavoro negli anni ’50 e ’60. La star nata a Miami ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar nel 1959 per il suo lavoro in “La parete di fango”.

Chi era Sidney Poitier, leggenda di Hollywood

La nomination è stata significativa per l’America in quanto è stato il primo afroamericano ad essere nominato come miglior attore. Quel ruolo gli è valso anche una vittoria al Golden Globe e un BAFTA Award. Ma Sidney Poitier ha rotto ancora più barriere nel 1963 con il suo film di successo “Gigli del campo”. L’anno successivo, Poitier è diventato il primo afroamericano a vincere il premio come miglior attore agli Academy Awards.

Quell’Oscar ha rappresentato il picco della sua carriera, ma non si è assolutamente fermato. La sua carriera ha continuato a salire per diversi anni. Nel 1967 ho recitato in “Indovina chi viene a cena”, una commedia romantica interrazziale che fece molto discutere gli Usa al momento della sua uscita. Come regista ha esordito in “Non predicare… spara!”.

Il suo primo film di grande successo dietro la macchina da presa fu invece “Uptown Saturday Night” con Bill Cosby. Di quella pellicola, Sidney Poitier fu anche coprotagonista. Durante la sua vita, Poitier scrisse due autobiografie. “This Life”, pubblicato nel 1980, descriveva in dettaglio la sua infanzia e la sua travagliata vita romantica. Sposato più volte e con diversi figli, nel 2002 ha vinto l’Oscar alla carriera.

