GF Vip: ex concorrenti pronti a fare sciopero, ecco perché

Si prepara uno sciopero nello studio del GF Vip 6 a causa di alcuni comportamenti di uno dei concorrenti della casa.

Katia Ricciarelli continua con uscite infelici al GF Vip 2021, e alcuni ex concorrenti stanno progettando uno sciopero nello studio. La soprano dopo aver chiamato Lulù “scimmia” e averle detto di “tornare a scuola al suo Paese”, ha preso di mira Giacomo Urtis. La soprano ha definito una donna Giacomo Urtis mentre parlava con il nuovo concorrente Kabir Bedi.

Giacomo Urtis è uno dei nuovi concorrenti del reality di Canale 5. Urtis nasce a Caracas, in Venezuela, ha quindi 43 anni, ed è laureato in medicina e specializzato in Dermatologia e Malattie Veneree. La vera passione del nuovo inquilino del GF Vip è però la medicina estetica, ed infatti fonda la “Dr. Urtis Clinic”, un network di chirurghi plastici. Ben presto Urtis si fa conoscere dai Vip che iniziano a recarsi da lui per alcuni ritocchi estetici e questo gli apre le porte del mondo dello spettacolo.

Il medico è entrato insieme a Valeria Marini ed è stato subito preso di mira dalla soprano. Alcuni concorrenti stanno pensando di organizzare uno sciopero in occasione della puntata di venerdì 7 gennaio, se Alfonso Signorini non prenderà provvedimenti. Per lo sciopero è stata pensata l’occupazione dello studio del GF Vip. Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino in particolare premono la trasmissione affinché la donna venga squalificata.

La spiacevole dichiarazione è stata fatta da Katia Ricciarelli mentre stava parlando con Kabir Bedi, che ha chiesto se Valeria Marini e Giacomo Urtis, essendo entrati insieme come unico concorrente, dovessero anche andare in bagno insieme. A rispondere è proprio la Marini che dice di sì. La Ricciarelli allora sussurra a Kabir, “Sì, ma…bisogna dirglielo, in fondo sono due donne”.

