“Forza Mirella”, chi è la tifosa milanista caduta a San Siro

“Forza Mirella” è l’hashtag lanciato ieri sera per Mirella Conflitti, grande tifosa rossonera cadute sulle scale delle stadio di San Siro

Si chiamata Mirella Conflitti e ha 57 anni. Nel mondo del Milan è famosa per la sua grandissima passione per i colori rossoneri che ha seguito non solo in Italia.

Ovviamente ieri era allo stadio e ha visto la sua squadra battere la Roma di Mourinho per 3-1 ma a proprio discapito è stata anche protagonista di un evento sfortunato.

Scendendo le scale è caduta e si è fratturata un femore. Su Twitter è stato subito lanciato l’hashtag #ForzaMirella che ha prima coinvolto i tifosi che condividono la sua stessa passione poi, per spirito sportivo, anche sostenitori di altre squadre, Inter inclusa.

Mirella, chi è la tifosa milanista

Originaria di Sora, vicino Frosinone, è molto attiva su Twitter. Lei stessa ieri ha aggiornato su quando accaduto. Ha prima scritto della caduta e che la stavano trasportando al San Carlo (in un secondo twitt ha corretto che era al Galeazzi) per gli accertamenti.

Purtroppo si è rotto il femore e dovrò essere operata qui a Milano!

Confido nell’aiuto del Signore! 🙏🙏🙏 Vi abbraccio tutti e FORZA @acmilan SEMPRE! 😘😘😘 — happymilan Mirella❤🖤 #MTW (@GmaHappymilan) January 6, 2022

Succettivamente ha fatto sapere della rottura del femore e neanche in quel momento ha fatto mancare il proprio pensiero scrivendo “Forza Milan”.

Sono in tanti che hanno scritto un post per mandarle un abbraccio virtuale e augurarle una veloce guarigione. Mirella è stata anche intervistata da siti che seguono il Milan e pertanto aveva anche già una certa notorietà in aggiunta grazie anche a quasi 7mila contatti che la seguono.

