chiara-ferragni,-l’amica-influencer-martina-maccherone-derubata-mentre-era-in-vacanza

Martina Maccherone nota per essere una famosa influencer e amica di Chiara Ferragni ha dichiarato di essere stata derubata mentre era in vacanza. Lo sfogo dell'influencer è avvenuto sul suo profilo Instagram, dove la seguono 127 mila persone.

Martina Maccherone ha raccontato sui social che sarebbe partita per le vacanze di natale, e un gruppo di donne ne ha approfittato per svaligiare la sua casa a Milano. A cogliere sul fatto le ladre sono state le telecamere di sorveglianza poste a casa dell’influencer. La migliore amica della Ferragni ha commentato l’accaduto sottolineando che a compiere il gesto sono state proprio quattro donne. Poi Maccherone dice: “Credo che d’ora in avanti cambierà il mio modo di usare i social“.

Dalle immagini le ladre sono giovani e ben vestite, dal cancello si vedono cariche di valigie, con abbigliamento griffato. Ad una delle quattro infatti si riconosce l’ultima borsa firmata Dior. L’influencer era fuori casa insieme al fidanzato, Lorenzo Belloni, e le gemelle di 8 mesi e ha mostrato il video delle telecamere ai suoi follower.

Secondo le prime ricostruzioni le donne sono entrate nell’appartamento dell’influencer a mezzanotte e mezzo, nonostante l’appartamento fosse dotato di un servizio di portineria. Le ladre sono poi uscite 20 minuti dopo compiendo un lavoro da professioniste.

Gli oggetti rubati sono soprattutto i vestiti firmati nell’armadio di Martina, ma quello che ha più rattristato la donna sono stati i cassetti vuoti delle gemelle. Le ladre infatti hanno fatto razzia anche dei piccoli indumenti delle figlie dell’influencer, molto cari, soprattutto a livello emotivo per la neomamma.

. Hanno portato via tutto, compresi i biberon e i ciucci – prosegue – Senza contare i vestitini. Le mie figlie sono così piccole che tra qualche mese avrei comunque dovuto cambiarli tutti per via della crescita, ma li avrei conservati come ricordi preziosi, soprattutto i primi completini che hanno indossato a Natale”. Al di là del valore economico, gli oggetti sottratti ne avevano anche uno affettivo, “per me addirittura più importante

Chi è Martina Maccherone L'influencer nasce in Brianza, ha 30 anni ed è una delle migliori delle amiche di Chiara Ferragni, conosciuta in occasione di un progetto con l'imprenditrice digitale e creatrice di "The Blonde Salad". Oggi Martina è diventata una Head of Influencer Marketing dell'azienda di prodotti d'arredo "Westwing". Con il suo fidanzato la donna ha avuto due gemelle la cui gravidanza ha confessato non è stato un periodo facile della sua vita.

