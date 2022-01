Chi sono i Tiktoker più pagati del 2022: le sorelle D’Amelio ancora in testa

Nell’ultimo anno, sono aumentati i guadagni delle più grandi star di TikTok, trainati in parte dai loro sforzi di ampliare la loro fama oltre la piattaforma, che per prima li ha resi celebri. È il caso delle sorelle Charli e Dixie D’Amelio, in cima alla nostra lista dei Tiktoker più pagati.

Le sorelle D’Amelio le star di TikTok più pagate

Così come le sorelle Kardashian, ora hanno persino la loro serie su Hulu, The D’Amelio Show. È stata presentata in anteprima a settembre ed è stata rinnovata per un’altra stagione due mesi dopo. Poi, a dicembre, Dixie si è esibita al Garden e in altri nove posti per la serie di concerti Jingle Ball insieme a Ed Sheeran e ai Jonas Brothers. Inoltre, insieme le due sorelle hanno un marchio redditizio, Social Tourist, una joint venture con Hollister venduta in circa 500 negozi. Tutto ciò ha contribuito a spingere i loro guadagni fino a un totale di $ 27,5 milioni, dai 7 milioni dell’anno precedente.

Nel frattempo, Addison Rae ha recitato in un film di Netflix, He’s All That, e ha firmato anche un nuovo accordo con la società di streaming. Josh Richards è anche apparso in un film di Netflix, Under the Stadium Lights, e ha fondato la sua società di produzione, CrossCheck Studios, una joint venture con la società di produzione di Mark Wahlberg.

Guadagni in aumento del 200%

Complessivamente, le star di TikTok più pagate hanno guadagnato $ 55,5 milioni nel 2021, in aumento del 200% rispetto all’ultima volta che abbiamo contato i loro stipendi, nel 2020. E se hanno focalizzato la loro attenzione in ambiti lontani da TikTok, guadagnano ancora gran parte dei loro soldi – in genere dal 30% al 50%– da contenuti sponsorizzati, che si ottengono quando una società paga per un post che pubblicizza i propri prodotti sull’account social di una star.

Poiché TikTok è cresciuto fino a raggiungere oltre 1 miliardo di utenti in tutto il mondo, aziende come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s hanno deciso di acquistare annunci pubblicitari di questo tipo. Le stelle di TikTok possono addebitare fino a mezzo milione di dollari per un singolo post, anche se la maggior parte generalmente guadagna tra $ 100mila e $ 250mila per post, più del doppio rispetto a quanto stimato nella classifica del 2020.

I TikToker capiscono il pubblico che questi inserzionisti vogliono raggiungere, perché hanno circa la loro stessa età. Tutti i protagonisti della classifica hanno meno di 25 anni. Ma ecco un’altra verità su TikTok: qui la celebrità e il denaro possono cambiare rapidamente, come dimostrano i tre nuovi arrivati ​​in questa lista, Bella Poarch, Avani Gregg e Kris Collins.

#1. Charli D’Amelio

$17,5 milioni (133 milioni di follower)

Nessuno è più grande di Charli, che ha il maggior seguito sull’app (133 milioni di iscritti ai suoi video) e una quantità enorme di affari commerciali. Tra questi: sponsorizzazioni pubblicitarie con Invisalign, cosmetici Morphe e una più recente collaborazione con Dunkin’ donuts. All’inizio del 2021, Hollister ha lanciato una joint venture con Charli e sua sorella Dixie, Social Tourist. (Fran Horowitz, ceo della società madre di Hollister, ha indicato Social Tourist come uno dei principali indici dell’aumento delle vendite di quasi il 10% di Hollister fino a settembre 2021). Insieme alla serie su Hulu, a novembre Charli e Dixie hanno debuttato anche su Snap. Charli vs Dixie si divide in 10 mini episodi dove le sorelle competono su diverse cose: cucinare, fare giochi da tavolo ecc., continuando a vivere anche i momenti più semplici della loro vita davanti a una telecamera.

#2. Dixie D’Amelio

$10 milioni (57 milioni di follower)

Dixie è la sorella maggiore, ma gran parte della sua fama e dei suoi guadagni, inclusi gli accordi con Hollister, Hulu e Snap, si intrecciano con la sorella Charli. (Dixie ha 57 milioni di follower mentre Charli 133 milioni.) Per un certo tempo, Dixie ha cercato di ritagliarsi una carriera da cantante pop, tentando di capovolgere lo spirito della “ragazza della porta accanto” che alimenta la macchina del marketing della famiglia D’Amelio. Nel 2021 ha pubblicato due canzoni, Psycho, in collaborazione con il rapper Rubi Rose, che ha raggiunto la 25esima posizione nella classifica di Billboard, e F-kBoy, che ha preso in prestito un termine usato dalla Generazione Z per indicare un giovane donnaiolo. A Natale, Dixie è andata in tournée come parte della serie di concerti Jingle Ball, salendo sul palco a Dallas, Boston e Chicago. Da casa, ha dato ai fan l’accesso non solo alla sua vita familiare ma anche alla sua vita amorosa, inondando il suo Twitter con scambi amorosi tra lei e il suo ragazzo Noah Beck, un’altra star di TikTok pronta a diventare un altro partner di sponsorizzazioni commerciali.

#3. Addison Rae

$8,5 milioni (86 milioni di follower)

La cosa più importante nel mondo di Rae lo scorso anno è stata la sua partecipazione in un film di Netflix. Ha avuto un ruolo da protagonista in He’s All That. Nel film, Rae interpreta una liceale nerd con un crescente profilo sui social media che si trasforma in una ragazza nerd in tempo per il ballo di fine anno. (È un remake di She’s All That, un film di Freddie Prinze Jr). Quando He’s All That ha debuttato ad agosto, si è classificato in pochissimo tempo al primo posto su Netflix in 78 Paesi. Un mese dopo, Netflix ha annunciato un nuovo accordo con Rae per molti altri film, ma non ha rivelato altri dettagli. Lontano da Hollywood, Rae ha una sponsorizzazione redditizia con American Eagle, uno dei principali concorrenti di Hollister, la società che sostiene i D’Amelio. E ha la sua linea, Item Beauty, una joint venture con la startup di makeup Madeby Collective, che vende il suo mascara Lash Snack e altri prodotti in negozi come Sephora. #4. Bella Poarch

$5 milioni (87 milioni di follower) In poco più di un anno, la posizione di Poarch è salita alle stelle, rendendola ora la terza persona più seguita sull’app (87 milioni di persone sono iscritte al suo account). Il debutto risale ad agosto 2020 quando ha pubblicato uno stupido video di sincronizzazione labiale delle lettere “M to B”, su una canzone di un rapper britannico, che è diventato il più visto su TikTok nel 2020. Nata nelle Filippine e successivamente cresciuta in Texas, le piaceva esibirsi e cantare da bambina ma i suoi genitori non volevano che si dedicasse allo spettacolo. Quindi, dopo il liceo Poarch ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti come meccanico di elicotteri. I suoi non si sarebbero più dovuti preoccupare. Gli sponsor la adorano e nell’ultimo anno ha realizzato annunci per Google, Prada e Tinder. A maggio, Poarch ha pubblicato il suo primo singolo, Build a Bitch che ha raggiunto la posizione numero 56 nella classifica pop di Billboard. E sogna la sua prossima fase da musicista. #4. Josh Richards

$5 milioni (26 milioni di follower) Richards ha raggiunto accordi di sponsorizzazione con Amazon, CashApp e altri. Ha un podcast: Barstool Sports, che condivide con il fondatore di Barstool, Dave Portnoy. (Argomenti passati: Nft, la questione dei costumi da bagno di Sports Illustrated, il gioco d’azzardo, Leonardo DiCaprio). Richards ha applicato volentieri quell’aura da festaiolo al resto del suo dominio commerciale. Ci sono le sue bevande energetiche Ani, che ora sono vendute in catene come Walmart, e la società di capitali di rischio, Animal Capital, da lui co-fondata. La società di venture capital ha raccolto 15 milioni di dollari e ha investito in PearPop, un’app in cui gli influencer possono trovare collaboratori, e Colossal, un laboratorio di ingegneria genetica che mira a resuscitare i mammut lanosi. #5. Kris Collins

$4,75 milioni (42 milioni di follower) Come Poarch, Collins è un altro esempio di quanto velocemente qualcuno possa accumulare fama e denaro con TikTok. Prima della pandemia, Collins era una parrucchiera a Vancouver. Quando il Covid ha reso impossibile lavorare per un po’, ha scaricato TikTok su suggerimento del fratello e da allora realizza una sorta di sketch comico. Interpreta una serie di personaggi ricorrenti, molti dei quali basati sui membri della famiglia, inclusa la madre immigrata. Ha conquistato 41 milioni di follower su TikTok, la maggior parte dei quali accumulati nell’ultimo anno. E quelle divertenti routine funzionano bene anche su YouTube, dove ha 4,5 milioni di abbonati. (Questo è un aspetto considerevole perché le performance di TikTok – sincronizzazioni labiali, balli – non ottengono lo stesso successo su YouTube, che premia i video più lunghi e con un po’ più di profondità). L’umorismo di Collins è adatto alle famiglie e a marchi come Hershey, Lionsgate e Pantene, che l’hanno inondata di sponsorizzazioni. #5. Avanni Gregg

$4,75 milioni (39 milioni di follower) Nell’estate del 2019 Gregg è diventata famosa su TikTok come Clown Girl pubblicando tutorial sul trucco, molti dei quali la mostravano come una Harley Quinn dai colori vivaci: lenti a contatto bianche, stelle rosse e blu che le coprivano il viso. Nello stesso anno, lasciò il lavoro come bagnina e si trasferì dall’Indiana a Los Angeles. In California è stata uno dei membri originali di Hype House, il collettivo di influencer la cui formazione nel dicembre 2019 ha segnato l’inizio dell’ascesa di TikTok nella cultura pop. Più di recente, Gregg ha ottenuto un ruolo nella stagione successiva di Chicken Girls, una serie web in cui recita i panni di un prepotente capitano di cheerleader del liceo, e ha recitato nel suo show su Snap. Il mondo sembra non averne mai abbastanza di Gregg e di queste altre giovani star di TikTok. E infatti il venerabile editore Simon & Schuster ha già commissionato un’autobiografia a Gregg. Il libro, uscito lo scorso febbraio, si intitola Backstory: My Life So Far.

L’articolo Chi sono i Tiktoker più pagati del 2022: le sorelle D’Amelio ancora in testa è tratto da Forbes Italia.