centro-analisi-cliniche-polignano-&-figli-a-triggiano:-verso-un-modello-integrato-per-un-presidio-sanitario-territoriale-diffuso

(Adnkronos) – ‘Rete sanitaria integrata’, dove elevati standard di qualità sono in connubio perfetto con la vasta gamma dei servizi di diagnostica clinica proposti

Triggiano (Bari), 7 gennaio 2022. La Sanità Privata Accreditata, nel tempo, ha saputo ritagliarsi un ruolo significativo ed oggi si presenta, in alcuni esempi di particolare eccellenza, come soggetto in grado di garantire un’efficiente ed ampia erogazione di servizi ottimizzata in termini di rapporto tra spesa e qualità offerta.

Ne è un esempio Il Centro di Analisi Cliniche Polignano & Figli, fondato a Triggiano, in provincia di Bari, dal Dott. Gaetano Polignano Primario Ematologo e dalla Dott.ssa Stabile Marialucia Biologa, e attualmente gestito dai figli Ivan, Giada e Marialaura Polignano. Qualità e competenza di un grande laboratorio in un’ottica di prossimità, garantiscono un vastissimo catalogo di prestazioni per far fronte ad ogni esigenza diagnostica in maniera semplice e diretta. Oltre 300 test diagnostici, anche ‘in esenzione’, in tutti i Settori Specializzati della Rete di Strategia Clinica. Non solo, Il Laboratorio è accreditato dal SSR (Servizio Sanitario Regionale), quale ‘Laboratorio XPlus’ Specializzato in Microbiologia e Virologia per l’esecuzione anche di Test in Biologia Molecolare.

“Crediamo fortemente in una evoluzione del settore della Diagnostica Clinica verso un modello integrato per un presidio sanitario territoriale diffuso che, grazie all’ausilio di tecnologia e forti partnership, sia la chiave di volta per un concreto e fattivo sostegno al ‘sistema pubblico’, puntualizza Il Dott. Ivan Polignano. “Una strada su cui riflettere, e su cui noi stiamo operando attivamente, è quella di favorire una interazione positiva, e non certamente in contrapposizione, tra sfera pubblica e privata accreditata, sviluppando modelli di sanità integrata a sostegno del sistema pubblico, che deve certo mantenere un ruolo centrale in termini di universalità del servizio a tutti i cittadini. Siamo profondamente convinti – prosegue – che l’integrazione tra sanità pubblica e privata accreditata, vada considerata come un’occasione di miglioramento dell’offerta di servizi sanitari, sia sotto il profilo quantitativo, e quindi di presidio territoriale, sia sotto il profilo qualitativo delle prestazioni offerte”.

Dal 1980 il laboratorio Polignano & Figli rappresenta un punto di riferimento per il territorio di Triggiano e di tutta la Provincia di Bari, grazie alla selezionata équipe degli operatori e al continuo aggiornamento tecnologico. La struttura è accreditata dalla Regione Puglia, sempre più proiettata verso una visione di ‘rete sanitaria integrata’, dove elevati standard di qualità sono in connubio perfetto con la vasta gamma dei servizi di diagnostica clinica proposti.

Il Centro Analisi Cliniche Polignano & Figli traduce la visione del futuro della Sanità attraverso chiari e concreti obiettivi. L’assoluta necessità di garantire ai pazienti un sistema sanitario privato accreditato di prossimità territoriale, ha reso possibile immaginare un nuovo modello di Sanità Privata basato su quattro principi fondanti: innovazione, formazione, qualità e organizzazione.

“La tutela della salute costituisce una delle questioni più rilevanti all’interno della nostra società”, sottolinea Ivan Polignano. “I sistemi sanitari si trovano, ora più che mai, dinanzi a sfide di grande complessità che possono essere affrontate solo riconoscendo la necessità di avviare un processo di evoluzione indirizzato al raggiungimento di livelli di performance sempre più elevati. Una risposta concreta è costituita dall’incentivare e dallo sviluppare soluzioni che prevedano la valorizzazione delle esperienze d’eccellenza e che contribuiscano alla diffusione di best practices, a beneficio dell’intero sistema, favorendo sul territorio la crescita di centri integrati nella diagnostica di prima necessità”.

Contatti: https://polisanalisicliniche.it