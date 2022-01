Ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno del 7 gennaio 2022 c’è anche Carlotta Dalia, chi è la giovane chitarrista: carriera e curiosità.

C’è anche Carlotta Dalia tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Raiuno. Si tratta di una giovanissima chitarrista nata il 25 Agosto 1999 a Grosseto, che arriva in studio insieme al suo partner artistico Giuseppe Gibboni.

Quest’ultimo si è fatto notare per aver vinto a soli 20 anni il Premio Paganini e per essere molto ammirato dal direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, che peraltro ha inviato allo studio di Raiuno proprio un messaggio di congratulazioni. Un sodalizio davvero interessante quello tra il violinista e la chitarrista, entrambi giovanissimi.

Attiva sul suo profilo Instagram, dove peraltro è seguita da quasi 17mila follower, Carlotta Dalia da una vita suona la chitarra, nonostante appunto sia giovanissima. Grande è l’esperienza di chi come lei ha iniziato a studiare chitarra classica all’età di 8 anni. Il suo primo maestro fu Alessandro Nobili.

La carriera “prematura” di Carlotta Dalia: la chitarrista è una forza della natura

Successivamente, è passata sotto la guida dei Maestri Fabio Montomoli e Alessandro Benedettelli, per poi studiare con Aniello Desiderio. Attualmente studia sotto la guida del maestro Giampaolo Bandini. A soli 12 anni, si esibisce per la prima volta in un recital solistico e da quel momento in poi la sua carriera prende il volo.

Da quel momento in poi, infatti, viene invitata ad esibirsi in Festival e concerti non solo in Italia, ma anche all’estero. A 14 anni viene chiamata a frequentare l’ultimo anno del Triennio Accademico presso l’Istituto “R.Franci” di Siena, mostrando davvero un’incredibile capacità e una grande forza con le sei corde. Così frequenta anche il corso di Alto Perfezionamento tenuto dal maestro Carlo Marchione presso la Civica Scuole delle Arti di Roma.

Si aprono per le porte di diversi Masterclass con maestri della chitarra classica di statura internazionale. Nel frattempo, partecipa a tanti concorsi sia in Italia che in campo internazionale, a partire da quando aveva 11 anni, nel 2010. Ha ottenuto così decine e decine di riconoscimenti per la sua arte.

