Belen, vacanza con Soledad Fandiño e Lucas Langelotti: Antonino dov’è?

Per Belen Rodriguez, vacanze in Sud America: Soledad Fandiño e Lucas Langelotti con lei, la showgirl sorpresa con due carissimi amici.

Novità importanti per Belen Rodriguez, che da qualche giorno è in vacanza in Sud America, lontana dunque dagli impegni nel nostro Paese e soprattutto da Antonino Spinalbese. Tra i due ci sarebbe stata una rottura e quello che si presume sia ormai l’ex compagno della showgirl è rimasto in Italia insieme a Luna Marì, figlia della coppia nata lo scorso luglio.

I due sembrano essere sempre più distanti, mentre chi non fa mai mancare il proprio affetto e la propria vicinanza alla showgirl e modella è una sua carissima amica, ovvero Patrizia Griffini, partita con lei. Si tratta di una ex concorrente del Grande Fratello poi diventata una vera e propria spalla per Belen.

La quale sul suo profilo Instagram ha scaldato i fan, pubblicando nelle scorse ore delle foto piccantissime. Una serie di foto di nudi che ha lasciato tutti senza parole: lei è stesa sul letto con addosso soltanto un lenzuolo e un libro che sta leggendo. L’attenzione dei suoi follower non è andata ovviamente sul titolo del libro.

Chi Soledad Fandiño e Lucas Langelotti, compagni di vacanza di Belen

Nelle Instagram Stories, invece, la bella showgirl argentina si è lasciata andare ad alcuni video che la mostrano in compagnia e in solitaria, mentre si gode queste vacanze in America Latina, dimenticando appunto Antonino Spinalbese. Con lei, ci sono Soledad Fandiño e Lucas Langelotti, due personaggi abbastanza noti nel suo Paese di origine.

La prima, classe 1982, è un’amica di Belen Rodriguez, ma non solo: infatti è anche una delle attrici più amate del suo Paese, con una carriera davvero molto interessante. Soledad Fandiño ha debuttato molto giovane, nel 2003, nella telenovela argentina Rebelde Way e si è poi affermata come attrice rivelazione, prima di accompagnare all’attività di attrice di serie tv anche quella teatrale, che è stata davvero intensissima.

Al suo fianco, da qualche mese, c’è un personaggio che non fa direttamente parte del mondo dello spettacolo. Il suo nome completo è Lucas Langelotti, è un gioielliere e, nonostante abbia un profilo molto basso, è strettamente legato al mondo dello spettacolo, dal momento che molti personaggi scelgono i suoi pezzi unici per indossarli nei galà più importanti dell’ambiente artistico.

