The Greatest Showman tratto da una storia vera? Chi era P. T. Barnum

The Greatest Showman, il personaggio protagonista del film musical era già stato rappresentato anche dalla Disney

The Greatest Showman, il musical uscito nel 2017, dopo il grandissimo successo ottenuto in tutto il mondo, l’anno successivo si è aggiudicato un Golden Globe come Miglior Canzone originale con This is me.

Non tutti sanno che la storia che ha appassionato milioni di persone è tratta da una vicenda vera. Il suo protagonista P. T. Barnum, che nella rappresentazione è stato interpretato da Hugh Jackman, è esistito davvero. È stato imprenditore, politico e circense americano nel XIX secolo, molto influente alla sua epoca.

Già prima del musical era stato trasportato in altre narrazioni come il fumetti. È il caso de Il vigilante di Pizen Bluff di Don Rosa e la Saga di Paperon de’ paperoni.

Barnum ha anche ispirato vari film nella prima metà del Novecento. Nel Disney A Bug’s Life c’è un circo a capo di P. T. Pulce, personaggio che trae ispirazione da lui. Ciò significa che il personaggio non era totalmente sconosciuto ma con un mezzo come il musical ha avuto molta più notorietà.

The Greatest Showman, la trama

Nel film al centro della storia ci sono le umilissime origini di Barnum con un’infanzia e un’adolescenza difficilissime anche a causa dei soprusi subiti e non solo per la povertà.

Quel giovane era sempre stato tenuto lontano dalla società ‘che conta’ e così, cresciuto, decide di entrare proprio in quel mondo che lo avevao dentro bistrattato.

Non vuole fare lavori manuali come il padre (sarto e magazzinieri) anche se si accontenta di quest’ultimo ma solo momentaneamente. Si dà alla politica locale e da nulla fonda un circo, entrando in quello che oggi definiamo showbusiness.

