The Greatest Showman: curiosità sul film in onda questa sera su Rai 2

Questa sera, su Rai 2, verrà trasmesso The Greatest Showman: musical diretto da Michael Gracey, con la partecipazione di Hugh Jackman e Zendaya.

The Greatest Showman verrà trasmesso oggi, giovedì 6 gennaio, in prima serata su Rai 2. Il film racconta la storia di P.T. Barnum, imprenditore diventato pioniere dell’intrattenimento dando vita al Circo Barnum.

Oltre a Hugh Jackman e Zendaya, il cast è composto da Zac Efron, Michelle Williams e Rebecca Ferguson.

The Greatest Showman: come è nata l’idea del film

I produttori del film, Laurence Mark e Bill Condon, hanno avuto l’idea che ha portato alla nascita di The Greatest Showman dopo che sono rimasti colpiti dalle doti di Hugh Jackman. Era il 2009 e Jackman aveva avuto l’onore di presentare la cerimonia degli Oscar ed introdurre i numeri musicali. Mark e Condon, assistendo alle prove, avevano notato una somiglianza tra la prestazione dell’attore – che già aveva mostrato le sue abilità nel canto con Les Misérables – e Barnum.

Mark e Condon, in seguito, hanno contattato Jenny Bicks, autrice del copione della Notte degli Oscar, la quale ha firmato la sceneggiatura di The Greatest Showman. Ci sono voluti ben sette anni per completare la produzione del film e le prove hanno avuto inizio nell’ottobre del 2016, a New York.

Al cast sono state date meno di dieci settimane per prepararsi nelle coreografie, prima di iniziare con le riprese. Per gli attori non è stato semplice: hanno provato duramente e ripetutamente per poter mettere in scena i passi complessi del coreografo Ashley Wallen.

Il risultato, nonostante la fatica, è stato fruttuoso: il cast è stato in grado di eseguire le coreografie e cantare realmente le canzoni della colonna sonora. Il regista, Gracey, voleva che le performance sembrassero il più reale possibile. Jackman, Efron, Zendaya, Williams e gli altri attori hanno cantato dal vivo molte parti del film, mentre successivamente hanno registrato le altre nella fase di post-produzione.

The post The Greatest Showman: curiosità sul film in onda questa sera su Rai 2 appeared first on Ck12 Giornale.