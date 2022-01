“Sempre più su”, dov’è Barbara D’Urso: ecco quando torna in tv

Nuovo post su Instagram: “Sempre più su”, dov’è Barbara D’Urso ed ecco quando torna in tv a Pomeriggio 5 la conduttrice.

Quando torna Barbara D’Urso in televisione? Questa la domanda che si fanno molti telespettatori, affezionatissimi dell’eclettica conduttrice campana. Che in queste settimane si è presa una pausa da Pomeriggio 5 e si sta godendo a quanto pare il Trentino. Ma andiamo con ordine.

Pomeriggio 5, il contenitore del pomeriggio di Canale 5, non è andato in vacanza durante le festività natalizie. Al posto di Barbara D’Urso, come sicuramente sapranno i fan più affezionati che non hanno voluto abbandonare il programma “orfano” provvisoriamente della conduttrice campana, c’è la giornalista Simona Branchetti.

Sicuramente, la sostituta di Barbara D’Urso sta dimostrando una grandissima professionalità, ma c’è il rovescio della medaglia. I numeri per ora non premiano una formula meno “pervasiva” di Pomeriggio 5 e così in tanti invocano la Barbarona nazionale chiedendone il ritorno al più presto in tv.

Quando torna in tv Barbara D’Urso: la conduttrice in vacanza fino a…

Questo è anche perché a quasi 65 anni la conduttrice è ancora amatissima dal pubblico e tanti sono i fedelissimi delle sue trasmissioni. Barbara D’Urso, come sempre, è più forte delle tante polemiche e speculazioni che si fanno sul suo conto. I numeri – inutile nasconderlo – sono dalla sua parte e la formula delle sue trasmissioni funziona sempre.

Nel frattempo però la conduttrice si sta godendo un po’ di meritato relax e anche lei quest’anno ha scelto di restare in Italia. Come già ricordato, la sua destinazione quest’anno sembra essere il Trentino e lo dimostrano le tante foto che sta postando in questi giorni sul suo profilo Instagram, l’ultima mentre si trova in mezzo alla neve. “Sempre più su”, la didascalia che accompagna la foto.

In tanti telespettatori, sotto la foto, le chiedono quando tornerà in televisione. “Barbara ma perché non lavori più? Cosa è successo?”, è la domanda di uno di loro ed ecco che arriva la risposta, indiretta, sul ritorno della conduttrice alla conduzione di Pomeriggio 5. Bisognerà pazientare ancora un po’: il ritorno di Barbara D’Urso al timone della trasmissione è previsto infatti per il 17 gennaio.

