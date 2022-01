sabrina-marciano,-che-fine-ha-fatto-la-popolare-attrice-e-cantante

Cosa sapere su Sabrina Marciano oggi, che fine ha fatto la popolare attrice e cantante: gli esordi e il successo.

Nata a Formia, classe 1965, molti si ricordano di Sabrina Marciano come cantante-ballerina nel gruppo Le Strangers, in un’edizione storica di Domenica In condotta da Gigi Sabani. Attrice di teatro molto attiva, la cantante e ballerina da qualche tempo si è dedicata al musical.

Ma ricostruiamo la sua carriera che ormai è quarantennale e che ha conosciuto grande notorietà tra anni Ottanta e Novanta, dal punto di vista televisivo. Sono infatti questi gli anni in cui la popolare attrice si esibisce in trasmissioni molto popolari, condotte da grandi volti della tv italiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Suor Cristina sposata? Come stanno le cose dopo la vittoria a The Voice

Oltre che con Gigi Sabani, la troviamo al fianco di Claudia Mori e Pino Caruso, poi ancora con Gabriella Carlucci, Pippo Baudo, Tiberio Timperi. La donna, che appunto da qualche anno è uno dei volti del musical Mamma Mia!, regia Massimo Romeo Piparo, nel ruolo di Donna Sheridan, ha studiato danza classica, danza jazz e tip tap.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Russell Russell: ve lo ricordate? Che fine ha fatto il cantante e ballerino

Carriera e curiosità sull’attrice e cantante Sabrina Marciano: ecco cosa fa oggi

Diploma all’Accademia Nazionale di Danza, ha subito iniziato a insegnare, nel frattempo si è dedicata al canto e alla recitazione. Dopo l’esordio come ballerina, per lei sono arrivati diversi ruoli in importanti spettacoli teatrali. Tra le altre cose, ha anche prestato la voce alle ragazze di Non è la Rai nei primi anni Novanta.

Sempre negli anni Novanta, è stata la cantante dell’orchestra di Totò Savio in Rai. Tra i registi che l’hanno diretta a teatro, ci sono Johnny Dorelli, Pietro Garinei, Gianni Fenzi, e ha recitato al fianco di Tullio Solenghi, Marina Massironi e Massimo Ghini. Sul piccolo schermo, ha recitato nella sit-com di Canale 5 Due per tre con Johnny Dorelli e Loretta Goggi.

Sempre su Canale 5, è stata nel cast di Don Luca con Luca Laurenti, quindi ha recitato nella sit-com Colpi di sole di Rai 3. Entrata a far parte della Compagnia della Rancia è stata diretta da Saverio Marconi, nel musical Happy Days. Da diversi anni, è uno dei volti dei musical di Massimo Romeo Piparo, mentre ha totalmente abbandonato sia tv che cinema, per dedicarsi completamente a teatro e musical.

The post Sabrina Marciano, che fine ha fatto la popolare attrice e cantante appeared first on Ck12 Giornale.