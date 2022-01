Oroscopo di Paolo Fox 7 gennaio: venerdì ottimo per amore e lavoro

Ariete – Cautela in amore, prima di dire qualcosa di cui potresti pentirti pensaci bene. Sul lavoro invece non farti prendere dalla fretta e pondera bene le scelte.

Toro – Bello questo inizio d’anno per i cuori solitari, non trascurare i sentimenti. Sul lavoro invece devi sfruttare a pieno l’influsso di pianeti presenti nel segno.

Gemelli – In amore la Luna è opposta, attenzione a banali complicazioni. Sul lavoro invece possibili discussioni con il segno dell’Ariete.

Cancro – In amore devi essere prudente se vuoi evitare conflitti. Sul lavoro invece se sei in procinto di laurearti non demordere.

Leone – Giornata positiva per i sentimenti, la Luna è favorevole. Sul lavoro invece avrai occasioni da sfruttare per far vedere quanto vali.

Vergine – Qualche complicazione di troppo in amore oggi, attenzione! Sul lavoro invece non fare il passo più lungo della gamba e pensa bene prima di agire.

Bilancia – Oggi devi mantenere la calma, nel weekend potrebbero esserci dei conflitti. Sul lavoro invece se hai delle questioni burocratiche da risolvere non perdere tempo.

Scorpione – Situazione astrologica interessante per i sentimenti, non essere diffidente. Sul lavoro invece attenzione agli accordi rimasti in stand by.

Sagittario – In amore si sente un po’ di stanchezza, possibili attriti con il segno della Vergine. Giornata faticosa sul lavoro ma domenica si recupera.

Capricorno – In amore la giornata è positiva, c’è un netto recupero per i sentimenti. Sul lavoro invece favoriti i nuovi progetti.

Acquario – In amore evita inutili discussioni, recupero da domenica. Sul lavoro invece se ciò che fai non ti soddisfa più anche a livello economico, sarà bene guardarsi attorno.

Pesci – Questo è un cielo davvero molto promettente per i sentimenti, non aver paura a lasciarti andare. Sul lavoro invece devi liberarti da un peso e dedicare i tuoi sforzi a dei nuovi progetti.

